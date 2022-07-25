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嘉縣朴子市投入3000萬 整建成三級賽事可使用之棒球場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市棒球場今整建工程動土，預計今年底完工。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市棒球場今整建工程動土，預計今年底完工。圖／朴子市公所提供

嘉義朴子市朴子少棒曾獲得世界冠軍，東石國中、東石高中等均是縣內棒球名校，歷年來從少棒到青棒成績展優異，但仍缺標準場地，朴子市公所為改善原棒球場場地狹小及易積水等問題，經嘉義縣政府協助獲得教育部體育署經費補助進行棒球場整建工程，總工程經費3000萬元，今天動土典禮預計年底完工。

今日的動土典禮由朴子市市長吳品叡主持、立委翁重鈞、縣府教育處處長李美華及縣議員黃嫈珺、李國勝、蔡奇璋、陳柏麟、消防局局長呂清海、消防局第一大朴子分隊長蔡紹文、縣體育會總幹事翁崇賢、壘球委員會代表、本市代表會黃星亮主席及配天宮副董事長陳玉霞等人，與東石高中、東石國中、朴子國小、大同國小、太保國小棒球隊一起參與，祈求工程圓滿順利。

朴子市長吳品叡表示，棒球場這個場地平常為東石國中棒球隊教學訓練，例假日提供各單位棒、壘球隊訓練比賽，為了改善原來場地狹小及腹地容易積水等問題，公所積極籌設計畫，成功爭取教育部體育署補助。

提升為棒球三級賽事使用，市長吳品叡表示，預計年底12月就能以嶄新面貌重現，作為國中小等棒、壘球隊訓練以及棒、壘球聯賽更美好的運動比賽用地，造福學校、地方，帶動地方棒球經濟，提升縣內運動觀光產業之發展。

嘉義縣朴子市棒球場今整建工程動土，預計今年底完工。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市棒球場今整建工程動土，預計今年底完工。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市棒球場今整建工程動土，預計今年底完工。圖／朴子市公所提供
嘉義縣朴子市棒球場今整建工程動土，預計今年底完工。圖／朴子市公所提供

朴子 東石 體育 嘉義

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