南市首座漁電共生共同升壓站 今在學甲動土明年完工

聯邦集團與微電能源合作，今中午在台南學甲舉行南市首座漁電共生共同升壓站動土典禮，由聯邦集團轉投資的廷捷電力斥資10億元，這也是政府開放民間參與投資設立共同升壓站首例，預計明年完工。

廷捷電力「廷和光共同升壓站］位於學甲區豐和里漁電共生光電先行區。 廷捷電力共投資93億元在麻豆、下營150公頃興建漁電共生場，其中10億元在學甲興建共同升壓站，預定明年第二季完工。

動土典禮由廷捷電力董事長吳巴珊、聯邦銀行副總經理楊巨昌、微電能源董事長王愍迪、台南市政府經發局長陳凱凌、學甲區長張明寶、麻豆區長柳世雄、下營區長李宗翰等人與會，台南市長黃偉哲到場支持綠能發展。

黃偉哲說，最近用電拉警報，綠能發電不管是漁電共生、地面型、屋頂型的太陽光電都是好的，可幫室內降溫、養殖又能增加發電，達到三贏局面。

王愍迪表示，微電能源與聯邦集團合作，廷捷電力的廷和光共同升壓站投資額超過10億元，將成為首批與台電電網併聯運行的共同升壓站。這座共同升壓站成立，將可擴大加速光電業合作併網，也為台灣民營太陽能電廠支援輔助電網，建立新的里程碑。

吳巴珊說，廷和光共同升壓站為高等級電壓升壓站，特高壓側電壓為161千伏（kV），總容量達300MW。除支援自家漁電共生光電外，也將有超過100MW容量，可供其他光電業案場使用，協助當地光電業者與台電電網併聯需求，預計2023年完工。