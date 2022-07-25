布袋轉運站今動土預計明年底完工 縣長：邀民眾來轉運

終於動土了！嘉義縣布袋鎮民引頸期盼許久的布袋轉運站新建工程今日動土，縣長翁章梁打趣地說，以前都叫公車站現在則稱轉運站，完工後，民眾若運氣不佳可多來轉運站走走轉運一下。

嘉義縣政府為更能提供地方民眾接駁外出就醫及通學需求，經與鎮公所討論後，將布袋轉運站重新選址於布袋鎮中心位置做為交通樞紐，光復里長蔡重慶表示，轉運站附近都是行政中心，民眾若要來洽公及旅遊都非常方便。

布袋轉運站今天在縣長翁章梁、交通部公路總局副局長林聰利、布袋鎮長陳鳳梅及縣議員蔡瑋傑等人舉行動土典禮，完工後將提升縣內公路運輸服務能量，除改善交通壅塞情形，亦可帶動布袋地區蓬勃發展。

鎮代表王素燕憂心說，各里的長輩未來是否還有幸福巴士可搭乘？縣府回應，會將各客運業者公路客運路線、市區公車路線與鎮內繞行之幸福巴士整合班次時間進行盤整，以達時間無縫接駁。

布袋轉運站外觀部分，爲現代風格有別於傳統建築，以俐落三角型爲建築主體，再延伸出月台，外觀選色鮮明，是必明年完工後，將成為嘉義縣海區新觀光打卡亮點。

縣長翁章梁表示，布袋轉運站預計明年底前啟用，將成為濱海城鎮重要交通樞紐，配合布袋鎮都市計畫南區開發政策，新轉運站的建置將為布袋鎮的整體發展開啟新的一頁。