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嘉市整合性健康篩檢啟動 加碼慢性病風險評估

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今宣布啟動市民整合性健康篩檢服務，並表揚歷來積極參加的健康模範生。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今宣布啟動市民整合性健康篩檢服務，並表揚歷來積極參加的健康模範生。圖／嘉義市政府提供

嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，市府今宣布即日起到10月底，30歲以上市民可到聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、陽明及慶昇6家醫院做免費健檢，今年加碼提供罹患慢性病風險評估，另，前8000名完成者贈早餐、文創環保袋及國民運動中心體適能體驗券或游泳券2擇1。

市府衛生局表示，去年受疫情影響中間停辦3個月，不過整體1萬2652人接受健檢，也是歷來第6高，可能民眾受新冠肺炎疫情影響更注重健康；經統計，整合性健檢15年，每年都前來有4人，來過1次6萬8554人、來2到5次有8萬8000多人、6至10次2萬915人、11到15次2173人。

市府今宣布整合性健康篩檢啟動，表揚3名「健康模範生」市民，87歲黃清彥和80歲李秀娥夫妻檔，及63歲陳慧琳，其中黃清彥、陳慧琳連續15年不間斷參加整篩，堪稱市民的健康表率；他們分享說，定期健康檢查有助於了解自己的身體狀況。

衛生局表示，市民30到39歲首次參加整合性健康篩檢、及40歲以上全程免費，前8000名完成篩檢者贈早鳥禮，包括早餐、精緻文創環保袋1份、國民運動中心體適能體驗券或游泳券2擇1張；首次參加整篩的民眾可享B、C型肝炎篩檢，前4000名加贈首篩好禮為三合一多功能刨刀1份。

今年的整篩除提供健康檢查報告外，還會附上一份個人化慢性病風險評估結果報告，協助降低未來罹病風險，首次參加整篩市民還提供B、C型肝炎篩檢服務。

副市長陳淑慧說，原定4月27日啟動的整合性健康篩檢服務，延到今正式啟動，籲多加利用網路預約，篩檢前48小時線上預約，再依約定時間前往檢查；15年來透過整篩發現262名癌症確診個案，每年更有數千名血壓、血脂、血糖、腎功能、胸部X光等異常者，受疫情影響。

另，為方便做整篩，衛生局將於8到10月期間推出「里里到站免費專車」接送方案，專車將行駛全市84里約150個點接送到院，醫院也推出揪3到4人免費專車接送服務。詳情可洽市府衛生局官網整篩專區，或電話（05）2338066轉衛生局國民健康科。

嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，今宣布啟動，到10月底。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，今宣布啟動，到10月底。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，今宣布啟動，到10月底。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，今宣布啟動，到10月底。圖／嘉義市政府提供

衛生局 疫情 健檢

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