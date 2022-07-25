嘉市府3計畫打造「新二通」 第一商場美髮院老屋變身

舊名「二通」的嘉義市中正路已沒落，近來林聰明沙鍋魚頭帶動文化路到光華路段發展，市府也投入3大計畫將打造「新二通」街區品牌，其中產業創新計畫委外業者在第一商場改建老屋，今開幕，將培養導覽員、做小旅行；商家認為，二通幾無連鎖店，品牌形塑面較弱，盼協助店家說故事。

市府建設處表示，「新二通文創街區產業創新計畫」委託給旅行品牌「島內散步」，改造原為美髮院42年老屋，成「環時好室」，會媒合例如阮劇團在二通街上做文化展演，並採集當地故事，培訓導覽員、開辦深度遊程；雖計畫僅補助1年，島內散步已承租5年。

建設處也說，「特色店家形象再造計畫」收件至8月1日，若於二通區域內最高補助80萬，預計選出5到6間，由委託的范特喜公司協助改造店面硬體、提升品牌識別度等，范特喜進駐西市場，將攤位做專案辦公室及獨立書店，另，「青年創業獎勵補助計畫」已評選補助11團隊，其中小房空間、嘉義針車行、華美西服，都位於二通。

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，二通的第一商場以前很熱鬧，賣日本用品等，都是學生，經百貨崛起讓商圈式微，光第一商場的店剩不到2成，店家型態也改變，加上少子化，有資金也沒人力，又遇疫情，希望先進行盤整。

林佳慧也認為，二通商店的品牌形塑，是較弱項，希望島內散步協助來幫店家說故事，才能發揮影響力，並優化店面、再來可辦生活節慶等大型活動，串聯起來就吸引觀光客進來，期待3到5年大改變。

「改造二通將同步炸開來！」建設處長田長沛說，3大計畫支持下，環時好室、西市場的范特喜獨立書店，都自行著手改造店面，盼這兩年的亮點示範，慢慢渲染造成改變。