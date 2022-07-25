快訊

快訊／自撞肇事留疑問！林志穎「仍無法完整拼湊」

林志穎車禍清醒「意識清楚可簡單對話」 確定動手術

BA.5再增2例本土 南部船廠疑出現社區傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解決人潮交通問題 南科特定區北側計畫道路將完工

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科特定區北側計劃道路將完工 ，市府期待解決人潮交通問題。記者周宗禎／翻攝
南科特定區北側計劃道路將完工 ，市府期待解決人潮交通問題。記者周宗禎／翻攝

台南市政府在南科特定區北側開闢5-40M及10-30M兩條計畫道路，即將完工；今天市長黃偉哲及立委郭國文前往現場關心工程品質與施工。黃偉哲表示，新建的兩條道路銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道，完工後可望分散南科交通壅擠情況，提高南科交通輸運速度。

市府去年於台南科學園區特定區北側，開闢南科5-40M及10-30M兩條聯外道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道。5-40 M計畫道路起點(安定東路與直加弄大道口)向東延，路寬40公尺全長約1024公尺；10-30M計畫道路北起市道178線興農路，南至5-40M路口銜接，路寬30公尺長度約230公尺。兩條道路工程總經費含用地費約9.44億元。

因2案工程都位於蘇厝文化遺址，施工監看時發現文化層存在，需採取因應措施，10-30M計畫道路配合變更施工方式繼續進行，預估7月底前可全數完工；而5-40M計畫道路因遺址密集性更高，後續還需視試掘調查結果檢討施工方式，預計明年底完工。便捷道路網可解決南科大批就業人潮帶來的交通問題。

黃偉哲指出，除上述新闢道路高公局正規畫改善安定交流道北出匝道紓解車流，市府也與高工局達成共識，市府於市道178線拓寬增設右轉專用道以提高整體效益；而為避免施工介面及發包施工期程不一致，將委由高公局一併發包代辦，盼相關工程如質如期完成，改善安定交流道負荷，提高國道主線車流及民眾通勤順暢。

工務局表示，「國道一號安定交流道北出匝道壅塞改善工程」道路長303公尺、寬為30-35公尺，配合高公局匝道改善，市道178線連絡道將於匝道外側拓寬1.5公尺，南市府配合編列預算3200萬元，高公局南區養護分局辦理細部設計中，預計最快今年底發包。

南科特定區北側計劃道路將完工 ，市府期待解決人潮交通問題。記者周宗禎／翻攝
南科特定區北側計劃道路將完工 ，市府期待解決人潮交通問題。記者周宗禎／翻攝

南科 國道 黃偉哲

延伸閱讀

台南善化東關里活動中心燒毀 重建聯合活動中心今動土

改善路面破損 南市西港農水路改善工程9月開工

察看農水路改善成果 黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方

8.8億元打造28座特色公園 黃偉哲：孩子的幸福不能等

相關新聞

反對斗六焚化爐萬人連署開跑 盼工業局承諾不設焚化爐

為反對興建斗六市雲科工業區焚化爐，斗六市公所今舉辦萬人連署記者會，即日起開始連署，由各地里長將連署書帶回，也會設置連署站...

南市沒入18隻小型品種犬 8月2日認養抽籤全程直播

台南市政府農業局動物防疫保護處今年5月查獲小型品種犬非法繁殖場，有18隻犬即日起至7月28日開放外界認養資格登記，預計8...

疫情漸緩 趁暑假開始「兒青減重」醫師教您怎達標

受疫情影響，17歲男丁丁(化名）學校施行遠距教學，加上媽媽廚藝佳，導致宅在家、吃的多、動的少，體重逐漸增加，體檢時發現肝...

南市首座漁電共生共同升壓站 今在學甲動土明年完工

聯邦集團與微電能源合作，今中午在台南學甲舉行南市首座漁電共生共同升壓站動土典禮，由聯邦集團轉投資的廷捷電力斥資10億元，...

布袋轉運站今動土預計明年底完工 縣長：邀民眾來轉運

終於動土了！嘉義縣布袋鎮民引頸期盼許久的布袋轉運站新建工程今日動土，縣長翁章梁打趣地說，以前都叫公車站現在則稱轉運站，完...

嘉市整合性健康篩檢啟動 加碼慢性病風險評估

嘉義市民整合性健康篩檢服務邁入第16年，市府今宣布即日起到10月底，30歲以上市民可到聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、陽明及慶昇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。