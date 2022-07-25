解決人潮交通問題 南科特定區北側計畫道路將完工

台南市政府在南科特定區北側開闢5-40M及10-30M兩條計畫道路，即將完工；今天市長黃偉哲及立委郭國文前往現場關心工程品質與施工。黃偉哲表示，新建的兩條道路銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道，完工後可望分散南科交通壅擠情況，提高南科交通輸運速度。

市府去年於台南科學園區特定區北側，開闢南科5-40M及10-30M兩條聯外道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道。5-40 M計畫道路起點(安定東路與直加弄大道口)向東延，路寬40公尺全長約1024公尺；10-30M計畫道路北起市道178線興農路，南至5-40M路口銜接，路寬30公尺長度約230公尺。兩條道路工程總經費含用地費約9.44億元。

因2案工程都位於蘇厝文化遺址，施工監看時發現文化層存在，需採取因應措施，10-30M計畫道路配合變更施工方式繼續進行，預估7月底前可全數完工；而5-40M計畫道路因遺址密集性更高，後續還需視試掘調查結果檢討施工方式，預計明年底完工。便捷道路網可解決南科大批就業人潮帶來的交通問題。

黃偉哲指出，除上述新闢道路高公局正規畫改善安定交流道北出匝道紓解車流，市府也與高工局達成共識，市府於市道178線拓寬增設右轉專用道以提高整體效益；而為避免施工介面及發包施工期程不一致，將委由高公局一併發包代辦，盼相關工程如質如期完成，改善安定交流道負荷，提高國道主線車流及民眾通勤順暢。