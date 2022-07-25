成醫與嘉基高齡醫學研究中心 聚焦2025超高齡社會

成大醫學院與嘉義基督教醫院今天共同成立「嘉成高齡醫學研究中心」，未來由嘉基投注經費，成大投入研究量能，發展社區與高齡健康議題、高齡醫學、醫材與輔具三方面，提升未來高齡照護的品質。

中心揭牌儀式上午在成大醫學院舉辦，成大校長蘇慧貞、嘉基院長姚維仁、成大醫學院院長沈延盛、嘉基醫院副院長王新台等人都到場。

蘇慧貞致詞時表示，過去很長一段時間，成大有許多資深同僚在嘉基服務，累積許多紮實的經驗及鏈結，今天的鏈結也是一個全新的開展。蘇慧貞表示，期待中心聚焦過去許多努力，從基礎資訊的理解、臨床照護端所需的經驗或者從醫學中心到不同區域的問題的理解與合作等面向，都能一同建構更有意義、具目標性與實務性的合作開端。

姚維仁表示，成大是他的母院，有很大的量能待發揮，而嘉基是很好的實踐場域，多年來嘉基所建構的是一個以人為中心的全面性醫療照護體系。很高興看到嘉成高齡醫學研究中心的成立，除了研究之外，在研發創新、政策制定都是能實踐的方向，期望雙方在教學及臨床服務上有更多鏈結，對國家高齡研究發展帶來效益。

沈延盛提到，嘉基有很多醫師都曾在成大服務，雙方本來就有很深的鏈結。成大醫院正在發展老人醫院，醫學院也進行許多老年人行為相關研究，像是成大老年所、健照所以及護理系等。「希望未來照顧的是健康的老人！」透過中心的成立，築起成大與嘉基的醫療研發量能，從預防醫學到未來健康照護，全面提升嘉南地區的民眾健康。

成大表示，嘉成高齡醫學研究中心目前規劃每年將由嘉基醫院挹注經費，成大醫學院也將投入相對應的空間、人力以及經費，今年延攬之新聘教師侯文萱教授，未來將擔任中心主任，帶領中心持續朝向高齡健康議題、高齡醫學、醫材與輔具三方面前進，能在基礎研究及臨床照護上均有突破，對高齡者與照顧者帶來實質貢獻。

除了嘉成高齡醫學研究中心，成功大學與嘉基也持續進行合作交流，包含與嘉基醫院社區健康部、社區服務部合作；2020年成大與嘉基簽署合作備忘錄，合作內容包含，探討常用鎮靜劑是否具抑制癌細胞生長之作用、癌症病患於治療過程中產生抗藥性之機轉、腸道代謝物對腦部活動與反應之影響、抗憂鬱藥物對高脂飲食所誘發代謝症候群之影響等。多項結合基礎與臨床現象之研究，將藉由嘉基的臨床實務，結合成大的研發技術與醫學研究實力，達到互補功效，對於預防醫學與健康促進之發展帶來加乘效果。