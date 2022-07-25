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反對斗六焚化爐萬人連署開跑 盼工業局承諾不設焚化爐

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
斗六市公所今舉辦反對興建焚化爐記者會，吸引百人到場參加，將由各地里長將連署書帶回發放。記者黃于凡／攝影
斗六市公所今舉辦反對興建焚化爐記者會，吸引百人到場參加，將由各地里長將連署書帶回發放。記者黃于凡／攝影

為反對興建斗六市雲科工業區焚化爐，斗六市公所今舉辦萬人連署記者會，即日起開始連署，由各地里長將連署書帶回，也會設置連署站，預計連署1萬份，向工業局展現斗六市民反對焚化爐的決心，盼工業局正式發公文承諾不興建焚化爐。

工業局7月6日發函指出，因地方對環差報告內容尚有意見，工業局擬持續溝通協調後再議，爰申請撤回環差報告審查案件。對此，斗六市公所今特地舉辦記者會，盼工業局以不設置焚化爐為目標，而非協調後再議，斗六市各里長都到場參加。

斗六市長林聖爵表示，現在中央政府因選舉將近，先將焚化爐環差暫緩，選上之後是否會繼續動作仍未知，為保護市民發起連署活動，向工業局地方反對興建焚化爐的決心，而非協調後再議，希望工業局能正式發函承諾不蓋焚化爐。

林聖爵也說，即日起開始「連署1萬份斗六市民的怒吼」，設置以發電為主的綠能中心就是要設置專燒爐或焚化爐，希望中央不要再用綠能發電、資源整合中心等名稱，掩蓋或美化設置焚化爐的事實，連署到萬份後會再次召開記者會，讓中央看見地方的訴求。

虎溪里里長陳明燦說，虎溪里離雲科工業區最近，平民百姓無法參與政策決定，才會用連署方式，希望政府聽見平民百姓聲音，地方不要焚化爐、也不要掩埋場，為了居民的健康，請工業局正式發公文讓大家安心。

斗六市公所表示，連署書放在公所供民眾索取，也交由里長、里幹事帶回，放在各里方便民眾連署，另，假日會在火車站等人口較多的地方設置連署站，時間、地點會再公告在臉書上，填寫完可郵寄或直接交回斗六市公所。

斗六市公所今舉辦反對興建焚化爐記者會，吸引百人到場參加，將由各地里長將連署書帶回發放。記者黃于凡／攝影
斗六市公所今舉辦反對興建焚化爐記者會，吸引百人到場參加，將由各地里長將連署書帶回發放。記者黃于凡／攝影
斗六市長林聖爵（右二）今舉辦反對興建焚化爐記者會，將連署萬份向工業局展現地方反焚化爐決心。記者黃于凡／攝影
斗六市長林聖爵（右二）今舉辦反對興建焚化爐記者會，將連署萬份向工業局展現地方反焚化爐決心。記者黃于凡／攝影

焚化爐 斗六 記者會

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