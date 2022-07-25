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台南善化東關里活動中心燒毀 重建聯合活動中心今動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化東關里活動中心燒毀，重建聯合活動中心今動土。記者周宗禎／翻攝
台南善化東關里活動中心燒毀，重建聯合活動中心今動土。記者周宗禎／翻攝

7年前大火付之一炬的台南善化區東關里活動中心將重建、規畫為多功能聯合服務中心，今天開工動土；台南市長黃偉哲特主持儀式，感謝立委向中央爭取補助、市議會支持，讓活動中心順利重建，將是極佳社區休閒空間。

新建工程內政部補助800萬、市府自籌款4180萬，總經費4980萬元，三層建物一樓活動中心禮堂、居民活動使用空間，面積291.77平方公尺約88坪，二、三樓多功能空間及閱覽空間，面積均321.64平方公尺約97坪；總樓地板面積為935.05平方公尺約282坪，工期為460日曆天，預計明年完工。

原東關里活動中心105年燒毁，頂街里107年因里鄰調整新增、仍無活動中心，為增進區民生活品質，市府爭取原址新建東關、頂街聯合里活動中心，地上三樓設置大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間，為顧及民眾需求，設有無障礙電梯及廁所等設施，提供里民優質集會場所，辦理各項公益、文化、教育性活動。

區長方澤心表示，新活動中心提供居民良好運動休閒、情感交流空間，提升在地環境居住品質；配合市民學苑興辦各類學習活動，推展當地歷史人文傳承及延續。期待聯合里活動中心早日落成啟用，營造鄰里公共空間，以促進地方社區意識，激發民眾參與向心力，增進在地居民福利。

台南善化東關里活動中心燒毀，重建聯合活動中心今動土。記者周宗禎／翻攝
台南善化東關里活動中心燒毀，重建聯合活動中心今動土。記者周宗禎／翻攝
台南善化東關里活動中心燒毀，重建聯合活動中心今動土。記者周宗禎／翻攝
台南善化東關里活動中心燒毀，重建聯合活動中心今動土。記者周宗禎／翻攝
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台南善化東關里活動中心燒毀，重建聯合活動中心今動土。記者周宗禎／翻攝
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台南市長

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