改善路面破損 南市西港農水路改善工程9月開工

台南市西港區多處農路長期狹窄會車難且路面破損，經市府爭取中央經費投入改善，市長黃偉哲今前往視察，強調市府未來投入農水路改善，只會更多不會更少。

黃偉哲上午由地政局長陳淑美、西港區長林耿漢、市議員方一峰、蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人陪同，巡視西港區後營段農水路改善工程。

地政局長陳淑美簡報時表示，西港農地重劃區總面積3155公頃，自民國58年完成農地重劃至今已歷經13次改善，今年將再啟動辦理西港農地重劃區第14期早期農水路改善工程，刻正辦理發包作業中並預計9月開工，工期預計270個日曆天，預估明年上半年完成。

地政局說明，這次視察西港農地重劃區營西四路，早期於民國91年曾經爭取中央挹注經費推動早期農地重劃區農水路改善，先將雙側排水路修繕為鋼筋混凝土U型溝，改善後更為耐用，並大幅增進排水效率，農路寬度更由2.9公尺拓寬至4.9公尺，大幅提升大型農機通行運輸效率。

但歷經長年使用，路面破損嚴重，南市府今年自籌市預算136萬元由西港區公所再行重新整修農路鋪設AC路面共485公尺，並畫設標線，保障農民行的安全。

黃偉哲指出，台南市幅員遼闊，許多偏鄉道路年久失修仍待改善，市府在近四年（2019到今年）全市農漁水路更新改善投入經費計34.52億元，預計完成修繕農路約1004公里、水路約134公里及漁路約104公里。