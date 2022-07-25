察看農水路改善成果 黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方
台南市長黃偉哲今天視察西港農地重劃區農水路改善成果，黃偉哲說，「改善農路，就是改善農村的高速公路」，讓農民生產、進出、開車、騎車都很方便，這是重點市政項目。
黃偉哲說，台南市面積2200平方公里，差不多是台北市9倍10倍，很多偏鄉的道路都很期待改善。這次經費大都市政府自己支出，希望以後能跟中央分攤，可大幅增加農路改善速度，還有漁村道路改善，這部分會加緊來做。
地政局長陳淑美表示，西港農地重劃區總面積3155公頃，民國58年完成農地重劃至今13次改善，今年將再啟動辦理西港農地重劃區第14期早期農水路改善工程，正辦理發包作業預計9月開工。
黃偉哲指出，台南市幅員遼闊，許多偏鄉道路仍待改善，市政府近四年來自籌大筆預算投入農地重劃區農水路改善；這次視察西港農地重劃區營西四路歷經長年使用，路面破損嚴重，市府今年自籌136萬元由西港區公所重新整修鋪設AC路面共485公尺，並畫設標線讓駕駛提高警覺促進交通安全。
市府表示，2019年至今全市農漁水路更新改善投入經費計34.52億元，預計完成修繕農路約1004公里、水路約134公里及漁路約104公里。其中今年將投入5.55億餘元辦理農地重劃區農水路改善，包含中央補助早期農水路改善經費1.32億元及緊急農水路改善經費1.33億元，及市府自籌2.9億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言