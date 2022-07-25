快訊

中華大學論文爭議林智堅引作權法脫身 專家批斷章取義

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

察看農水路改善成果 黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方

聯合報／ 記者周宗禎／即時報導
察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝
察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝

台南市長黃偉哲今天視察西港農地重劃區農水路改善成果，黃偉哲說，「改善農路，就是改善農村的高速公路」，讓農民生產、進出、開車、騎車都很方便，這是重點市政項目。

黃偉哲說，台南市面積2200平方公里，差不多是台北市9倍10倍，很多偏鄉的道路都很期待改善。這次經費大都市政府自己支出，希望以後能跟中央分攤，可大幅增加農路改善速度，還有漁村道路改善，這部分會加緊來做。

地政局長陳淑美表示，西港農地重劃區總面積3155公頃，民國58年完成農地重劃至今13次改善，今年將再啟動辦理西港農地重劃區第14期早期農水路改善工程，正辦理發包作業預計9月開工。

黃偉哲指出，台南市幅員遼闊，許多偏鄉道路仍待改善，市政府近四年來自籌大筆預算投入農地重劃區農水路改善；這次視察西港農地重劃區營西四路歷經長年使用，路面破損嚴重，市府今年自籌136萬元由西港區公所重新整修鋪設AC路面共485公尺，並畫設標線讓駕駛提高警覺促進交通安全。

市府表示，2019年至今全市農漁水路更新改善投入經費計34.52億元，預計完成修繕農路約1004公里、水路約134公里及漁路約104公里。其中今年將投入5.55億餘元辦理農地重劃區農水路改善，包含中央補助早期農水路改善經費1.32億元及緊急農水路改善經費1.33億元，及市府自籌2.9億元。

察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝
察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝
察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝
察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝
察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝
察看農水路改善成果，黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方。記者周宗禎／翻攝

農地 重劃區 黃偉哲

延伸閱讀

8.8億元打造28座特色公園 黃偉哲：孩子的幸福不能等

南部血庫30年來最低點 黃偉哲挽袖號召市民救血庫

南市安定父親節表揚 黃偉哲親送火鶴表敬意

U12世界盃／少棒賽開戰在即 黃偉哲鼓舞台灣小將

相關新聞

南市沒入18隻小型品種犬 8月2日認養抽籤全程直播

台南市政府農業局動物防疫保護處今年5月查獲小型品種犬非法繁殖場，有18隻犬即日起至7月28日開放外界認養資格登記，預計8...

成醫與嘉基高齡醫學研究中心 聚焦2025超高齡社會

成大醫學院與嘉義基督教醫院今天共同成立「嘉成高齡醫學研究中心」，未來由嘉基投注經費，成大投入研究量能，發展社區與高齡健康...

反對斗六焚化爐萬人連署開跑 盼工業局承諾不設焚化爐

為反對興建斗六市雲科工業區焚化爐，斗六市公所今舉辦萬人連署記者會，即日起開始連署，由各地里長將連署書帶回，也會設置連署站...

台南善化東關里活動中心燒毀 重建聯合活動中心今動土

7年前大火付之一炬的台南善化區東關里活動中心將重建、規畫為多功能聯合服務中心，今天開工動土；台南市長黃偉哲特主持儀式，感...

改善路面破損 南市西港農水路改善工程9月開工

台南市西港區多處農路長期狹窄會車難且路面破損，經市府爭取中央經費投入改善，市長黃偉哲今前往視察，強調市府未來投入農水路改...

察看農水路改善成果 黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方

台南市長黃偉哲今天視察西港農地重劃區農水路改善成果，黃偉哲說，「改善農路，就是改善農村的高速公路」，讓農民生產、進出、開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。