察看農水路改善成果 黃偉哲盼全面改善農漁路造福地方

台南市長黃偉哲今天視察西港農地重劃區農水路改善成果，黃偉哲說，「改善農路，就是改善農村的高速公路」，讓農民生產、進出、開車、騎車都很方便，這是重點市政項目。

黃偉哲說，台南市面積2200平方公里，差不多是台北市9倍10倍，很多偏鄉的道路都很期待改善。這次經費大都市政府自己支出，希望以後能跟中央分攤，可大幅增加農路改善速度，還有漁村道路改善，這部分會加緊來做。

地政局長陳淑美表示，西港農地重劃區總面積3155公頃，民國58年完成農地重劃至今13次改善，今年將再啟動辦理西港農地重劃區第14期早期農水路改善工程，正辦理發包作業預計9月開工。

黃偉哲指出，台南市幅員遼闊，許多偏鄉道路仍待改善，市政府近四年來自籌大筆預算投入農地重劃區農水路改善；這次視察西港農地重劃區營西四路歷經長年使用，路面破損嚴重，市府今年自籌136萬元由西港區公所重新整修鋪設AC路面共485公尺，並畫設標線讓駕駛提高警覺促進交通安全。