沈黃雪娥慈善會捐南市百萬消防勘災車及器材

台南市政府消防局今在東山區東原消防分隊舉行災情勘查車捐贈相關裝備器材儀式，消防局長李明峯代表消防局受贈，感謝財團法人南市私立沈黃雪娥社會福利慈善基金會造福地方善行。

捐贈儀式在東原分隊前舉行，由基金會創辦人沈黃雪娥親自出席，消防局局長李明峯代表受贈並頒發感謝獎牌給沈黃雪娥。沈黃雪娥謙稱，希望在能力範圍內，協助讓鄉親們生活改善，更安居樂業。

這次捐贈災情勘查車1輛為福特kuga 2000cc渦輪增壓休旅車及相關消防器材，市價約125萬元，市議員張世賢、李宗翰、劉米山及多名里長都到場，李明峯等人也踏入車內駕駛座，全新車輛搭配完善消防器材設備，出勤勘災更便利。

消防局表示，出身東山的沈黃雪娥，其子女經商有成為她成立基金會熱心公益，長年資助東山區在地老人福利及弱勢團體與其東原國小學童學習、圖書、獎學金基金。

這次在消防局義消顧問詹文忠引線下，出身東山的沈黃雪娥得知第一救災救護大隊東原分隊急需要汰換老舊災情勘查車，二話不說慷慨解囊，洽談捐贈災情勘查車事宜。

李明峯說，該車具備四輪傳動、拖船勾等裝備，實足機動力強化山區道路崎嶇狹窄難行及濕滑缺點與救援功能，並配備有LED警示燈、警報器及無線電…等裝備，著實提升第一大隊東原分隊救災能量，增加救援效率。