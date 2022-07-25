8.8億元打造28座特色公園 黃偉哲：孩子的幸福不能等

台南市政府3年來已投注8.8億元，將打造28座特色公園，本月15日剛啟用的「港濱歷史公園」更投入4千萬元，暑假期間成為兒童樂園。市長黃偉哲今天表示，未來會有更多的特色公園，讓台南成為幸福城市。

黃偉哲表示，台南第一座特色公園「南區大恩特色公園」於3年前啟用，受到社區歡迎，陸續打造特色公園，而各特色公園都依據在地特色，有不同主題。

他說，因了解民眾對於特色遊戲場的期待，上任後積極投入經費，換置迎合潮流、新穎多變又安全好玩的遊具，甚至花大錢開發大型遊樂場，更結合民眾的意見，融入規畫設計，打造真正孩童心中想要的遊戲天堂，這個理想正逐一實現中，後續還會有更多新穎好玩的特色公園，會在各區設置開發。28座特色公園中已有15座完工，2座施工中，11座規畫設計中。

南區大恩特色公園鄰台南機場，因此以「飛機進化史」為設計主題，包含戰鬥飛機旋轉遊樂設施、熱氣球彈跳床、飛機造型蹺蹺板、氣球座椅、互動式直升機、太空梭盪鞦韆等，好玩又有創意，揮別以往罐頭式遊具設施；也透過遊玩過程，培養創造和建構的能力，除休憩、遊戲、運動空間設施外，其餘皆規劃草坪綠地提供四周社區居民活動。

大恩里長施國熙表示，自開闢了大恩特色公園，廣受里民的好評，小朋友不必出遠門就有地方可以休閒散步，其中沙坑和彈跳床最受小朋友歡迎，使用率最高。

市府表示，投入3千萬元以上全新開發的特色公園有3座，都在今年啟用。南區運河旁的健康綠洲特色公園以1661台灣船發想，投注3300萬元建構一艘大型複合遊戲船；南區灣裡人工濕地的休閒特色公園以「生態、休閒、遊憩」為主題，投入約300萬元。

最夯的港濱歷史公園投入4千多萬元，是第一座由一群家長陪著孩子一起參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後凝聚共識納入規畫設計，真正結合民意，打造出「深海歷險趣」的主題樂園。