南市沒入18隻小型品種犬 8月2日認養抽籤全程直播
台南市政府農業局動物防疫保護處今年5月查獲小型品種犬非法繁殖場，有18隻犬即日起至7月28日開放外界認養資格登記，預計8月2日10點公布抽籤結果，作業將全程直播。
台南市動物防疫保護處說，當時共沒入19隻，日前公告因詢問度踴躍，除生理狀況尚不適合開放認養的1隻外，其餘18隻收容於動物之家善化站，其中1隻為公犬，餘17隻皆為母犬，犬隻年齡約落在青壯到年老不等（1歲到10歲以上）。
經基礎疫苗注射、晶片植入、絕育手術及妥適醫療後，即日起至本月28日開放民眾認養資格登記，(https://forms.gle/C2cqxZQjRZAtnmVP7）。如犬隻有複數登記人，8月2日上午10點辦理公開抽籤，每一犬隻正取1人，備取4人，再請中籤者前往動物之家善化站認養評估。
抽籤過程將在「善收的汪哥與喵姐」志工粉絲頁公開全程直播。(網址：https://www.facebook.com/shanhua5832399/)
南市動保處說，動物之家也收容很多毛小孩，歡迎至灣裡站(南市南區省躬里萬年路580巷92號)與善化站(南市善化區昌隆里東勢寮1之19號)參觀認養毛小孩。如對動物保護有興趣夥伴，歡迎加入動物保護志工行列。
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