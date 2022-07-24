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愛+1擊樂團將於全民運開幕表演 今彩排氣勢磅礴震撼

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
今天傍晚嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰及縣議員劉雅文等人，前往溪口國小視察剛完工擴建的中央廚房，並欣賞愛+1擊樂團的全民運開幕表演培訓情形。圖／嘉義縣政府提供
今天傍晚嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰及縣議員劉雅文等人，前往溪口國小視察剛完工擴建的中央廚房，並欣賞愛+1擊樂團的全民運開幕表演培訓情形。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣溪口國小獲教育部國教署補助1500萬，擴建中央廚房並設置食農教育場域，今天傍晚縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文及教育處長李美華等人，前往視察剛完工的中央廚房，並於夕照下欣賞愛+1擊樂團的全民運開幕表演培訓情形，學生敲擊鼓棒揮灑汗水，縣長直呼：「很感動」。

教育處指出，廚房完工後將於111學年度開始供餐，衛生美味的午餐由熟食車全程GPS定位追蹤及溫度感測，讓鄰近學校學童能享用安全又營養的餐點。

溪口國小校長陳媺慈說，央廚完工，孩子們學習場所不再僅限於教室，可在共學廚房結合食農課程當個「農村勘查家」、在運動廣場由專業師資指導成為「才藝展現家」，適性揚才。

全民運快到了，嘉義縣全力扶植的擊鼓隊將於開幕式帶來磅礡演出，鼓隊由溪口國小及忠和國中學生所組成，年齡橫跨國一到高三，不少畢業校友也入列。

為團隊增添穩定性，鼓隊自去年4月開始培訓，聘請台南十鼓擊樂團台柱徐明杰、李佳燕擔任指導老師，今演出3首曲目創作包含嘉縣符碼，融入阿里山意象的曲子，鼓聲宏亮飽滿，吸引民眾圍觀欣賞。

練到手結繭才能讓防護做得更好！鼓隊學員張宏維說，爲讓全國觀眾看見精湛的鼓藝，假日集訓從白天練到黑夜，雙手打到磨傷破皮也不喊苦，勤奮練習就是要在10月全民運開場表演上，有完美演出！

他們成為嘉義的驕傲！翁章梁表示，除了打擊樂，嘉義也培養街舞、鄒族合唱團縣隊，10月全民運就可欣賞他們訓練多時的成果，未來也鼓勵要社會局組織65歲以上老大人縣隊，展現嘉義老序大活力驚豔鄉親。

嘉義縣全力扶植的擊鼓隊將於全民運開幕式帶來磅礡演出，鼓隊由溪口國小及忠和國中學生所組成。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣全力扶植的擊鼓隊將於全民運開幕式帶來磅礡演出，鼓隊由溪口國小及忠和國中學生所組成。圖／嘉義縣政府提供
今天傍晚嘉義縣長翁章梁（左2）、溪口鄉長孫維聰（左4）及縣議員劉雅文（左1）等人，前往溪口國小視察剛完工擴建的中央廚房。圖／嘉義縣政府提供
今天傍晚嘉義縣長翁章梁（左2）、溪口鄉長孫維聰（左4）及縣議員劉雅文（左1）等人，前往溪口國小視察剛完工擴建的中央廚房。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁 食農教育 廚房

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