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嘉市科學168人潮爆滿 闖關換獎品把握最後1天

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供

嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」進入第四天，已吸引數萬人次親子到場，場外嘉市品牌攤位也出現排隊購物人潮；市府教育處表示，有來自台北、桃園、台中的遊客到場一起玩科學，辦教育促進觀光，周末飯店住房率直逼滿房狀態，明天最後1天，闖關集章能換獎，要把握機會。

興安國小家長會長黃佳祥說，港坪體育館瞬間變身為科學博物館；有學童告知工作人員，昨晚住飯店，就是今要來參加科學168，回學校後要寫1篇遊記，參加暑假作業競賽。

據指出，科學168會場內，今天仍擠滿家長帶著孩子玩科學闖關、參加科普教室，會場的舞台進行科學競賽，會場外的大樹下則有樹攀活動。

教育處表示，今年科學168集結高中職、大專院校及民間單位的優秀成果，科學闖關攤位規畫5大主題有自然探索趣、科學體驗趣、防疫作戰趣、數位學習趣、你還可以趣，一共45個趣味科學闖關攤位，只要集滿科學闖關攤位20個章，即可兌換每日限量500份的「闖關獎」，集滿37個章，就能兌換每日限量100份的「科學獎」；還有3大主題特展，亞洲大學辦的「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、國立科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」。

嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館舉辦「科學168教育博覽會」周末人潮爆滿，明天最後一天。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館「科學168教育博覽會」戶外的樹攀活動。圖／嘉義市政府教育處提供
嘉義市港坪體育館「科學168教育博覽會」戶外的樹攀活動。圖／嘉義市政府教育處提供

嘉義

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