嘉市科學168人潮爆滿 闖關換獎品把握最後1天

嘉義市暑假盛事「科學168教育博覽會」進入第四天，已吸引數萬人次親子到場，場外嘉市品牌攤位也出現排隊購物人潮；市府教育處表示，有來自台北、桃園、台中的遊客到場一起玩科學，辦教育促進觀光，周末飯店住房率直逼滿房狀態，明天最後1天，闖關集章能換獎，要把握機會。

興安國小家長會長黃佳祥說，港坪體育館瞬間變身為科學博物館；有學童告知工作人員，昨晚住飯店，就是今要來參加科學168，回學校後要寫1篇遊記，參加暑假作業競賽。

據指出，科學168會場內，今天仍擠滿家長帶著孩子玩科學闖關、參加科普教室，會場的舞台進行科學競賽，會場外的大樹下則有樹攀活動。