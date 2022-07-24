嘉市老車排出「四十」紀念升格 大同當年公司配車吸睛

嘉義市今年恢復升格省轄市40周年，經典90老車文化推廣協會今天號招百輛經典老車，從嘉義文創園區到嘉市府前廣場，老車排列出「四十」文字進行大合照，一同慶祝歷史的40年；參與活動的市議員陳家平說，老車的知識及文化傳承給下一代，讓無形的人文資產豐富每一個人內心。

經典90老車文化推廣協會今邀請在地、全國各地，擁有與嘉義市同年的懷舊老車，一起開出來，其中當年嘉義縣銀宮商行，由大同公司配的1輛小貨車，車齡40年還能行駛，今天開出來當老車的領頭，相當吸睛。

經典90協會的車輛今從嘉義文創產業園區集合出發，在嘉義市街道做老車巡禮，留下共同回憶的影像照片，最後重頭戲，在市府對面廣場草地，排出「四十」字樣合影；協會表示，將文化推廣至生活之中，使這片土地上的人文與故事，在日常流傳，也見證嘉市的成長及改變。