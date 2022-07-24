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南部血庫30年來最低點 黃偉哲挽袖號召市民救血庫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲昨天捐血，呼籲市民一起捐血救血庫。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲昨天捐血，呼籲市民一起捐血救血庫。圖／台南市政府提供

受疫情影響，捐血民眾大幅減少，南部血庫存量下降，日前面臨30年來最低點，衝擊醫療用血。台南市長黃偉哲今天下午到台南捐血中心和緯捐血室捐血，也呼籲市民及放暑假學生一起捐血救命。

黃偉哲表示，新冠肺炎疫情升溫以來血液庫存不斷告急，台南地區目前A、B、O型存量都在4天以下，急需熱血民眾幫忙。他強調，即便是疫情期間，醫療用血的需求還是持續存在，希望滿17歲以上65歲以下、身體健康的民眾，踴躍捐血。

捐血不僅促進身體新陳代謝，更可以貢獻社會，讓醫院的手術、意外的傷患，都能夠持續獲得血庫的充足資源。他說，新冠肺炎確診者只要在康復14天後，就可以重返捐血行列，若是無症狀的確診者，則是從「確診日」的14天後，即能夠重返捐血行列；確診者的密切接觸者，則自最後接觸日的14天後，就可以捐血。

台南捐血中心指出，五月下旬開始，因無法安排校園捐血活動，捐血量斷崖式下降，台南捐血中心的捐血人次也僅剩平常的3至4成左右，南部地區每天約需2000袋的醫療用血，急重症病人不會因為疫情而減少，緊急用血需求的患者橫跨內、外科，不只外科手術要用血，有些內科疾病、血液疾病也都有需求。歡迎有意願捐血的民眾，至台南捐血中心網站或臉書，瞭解更多捐血活動與捐血點資訊。

捐血中心 黃偉哲 台南

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