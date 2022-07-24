台南市中心的科技專業區炒熱房地產 2年成長4成

台南市政府規畫把中西區緊鄰安平的大面積學產用地規畫為科技專業區，並已完成都計變更草案，建商趁勢打出廣告，居民表示，受此影響房屋較易脫手，詢問度也增高。但環保團體擔心30公頃魚塭開發，蓄水面積減少，會影響附近排水要求做好規畫，期盼成為極端氣候下海岸城市開發的示範區。

此區位於華平路、民權路、和緯路之間，原規畫為文大、文中及文小學校用地等公共設施使用，但因長期為魚塭使用，市府為活化學產土地，與教育部合作，將學產地轉型成科技產業專區。

經發局表示，台南在科技產業上，南科有台積電等硬體產業，軟體方面有沙崙智慧綠能科學城，有中央機關進駐研發，現在最需要的是民間軟體產業的加入，因此計畫將此產區打造為軟體園區，成為另個南港軟體園區，讓台南的發展是軟硬兼具，並留住人才。

都發局表示，此草案閱覽中，8月將審議，預定今年底完成後送內政部都委會審議，可望明年進行區段徵收，但從徵收到完工約要5、6年。此開發案，市府可獲得近39%公共設施用地。

西賢里長陳清佳說，期待此開發案已久，隨著市府展開行動後，里內買賣房子詢問度提高，也較好賣，交易價格也略升。目前已有建商打出科技專業區的廣告，趁勢吸引買家上門。

陳姓房仲業者說，中西區西賢里附近房屋，近2年來有明顯拉高，以他經手的個案，15年的透天厝，地坪約24坪，2019年交易價1200萬，去年底1680多萬賣出；另一棟也是十幾年的透天厝，地坪約30坪，最早買時是800多萬，去年底以近2100萬賣出。能有此價格，是周遭發展機能好所致，而科技專業區的規畫對於部分無尾巷的房子將有明顯增值及帶動的效應。

環保團體表示，此約30公頃魚塭位於鹽水溪旁，已接近出海口，平日這些魚塭除生產也有蓄洪功能，一旦開發，勢必填平，失去蓄洪功能，由於極端氣候已提早到來，應做好規畫，以免影響到附近較低窪社區，也期待以新思維規畫，如上海可看到有些公務機關是位於水上，能克服急降雨等極端氣候的問題。