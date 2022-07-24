台積電效應發酵 國1安定交流道北上出口將拓寬
「台積電效應」發酵，中山高安定交流道北上出口將拓寬，將新增一條車道，台南市政府與中央預計投入約1億元，今年底發包，約明年6月完工，以紓解日益壅塞車流。
不少用路人發現，安定交流道最近一年多來上下班尖峰車流暴增，今年更常見回堵到中山高主線道，除增添安全疑慮，通勤時間拉長，不少往南科上班族叫苦連天。
台南市政府工務局觀察發現，除國8南科聯絡道新港社大道轉向工程施工，不少南科上班族改從安定交流道上下班進出有關，南科現有發展趨勢改變也是主因。
南科目前發展中心靠近在善化、安定的西北隅，涵蓋台積電18廠（5奈米、3奈米）等相關廠商，未來幾年會持續擴廠，還有往來相關供應鏈廠商預計落腳「南科三期」，安定交流道車流勢必有增無減，評估後決定拓寬。
台南市政府工務局證實，安定交流道北上出口確定拓寬，從現有車道利用原有路幅外，再向外延伸約1.5公尺寬，不需要徵收用地；從現有1線道拓寬為雙線道，總長約330公尺，希望將車流引入安定東路轉直加弄大道，降低現有市道178線交通負荷。
工務局指出，這項工程預估約1億元，市府須負擔3000多萬元，預計今年底前辦理發包，預計明年6月底完工，完工後安定交流道附近交通可望改善。
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