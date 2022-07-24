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雲林微冊角落助偏鄉 辦市集再加碼「一本萬力」抽獎
為推廣閱讀，克服偏鄉資源不足，雲林縣府與縣內186間店家合作，打造微冊角落將圖書送到孩子手中，更走出雲林，遍布高雄、台南、嘉義、南投、台中、彰化、澎湖等7縣市，已有25萬人申請借閱證，本周末特地在文觀處一樓簷廊舉辦微冊市集，邀請20間美食及特色商家，2天活動共吸引近千人參加。
文化觀光處長陳璧君說，今年以「享讀雲林」為主軸，與豐泰文教基金會合作，邀請微冊角落夥伴參加微冊市集，現場集結20攤美食及特色商家等微冊店家，同時結合微冊集點抽獎活動，要讓民眾有得買、有得逛，還能參加抽獎；值得一提的是，微冊商家都是由返鄉青年、在地青年創立的特色店家。
副縣長謝淑亞表示，微冊角落不只與縣內186間店家合作，更與11間統一便利商店、13間全家便利商店攜手，為喜愛閱讀的民眾謀福利，今透過微冊市集匯聚平時分布在雲林各角落的優質店家，由市集活動讓大家齊聚一堂，讓大家看見雲林店家不同風格魅力。
陳璧君也說，現場除了有美食、音樂、體驗活動外，還可以帶家中舊書到現場參加「一本萬力」換書活動，只要集3個不同微冊角落商家的「一本萬力」章和任一雲林縣公共圖書館館章，集滿4枚即可參加抽獎，活動持續到9月25日，有微冊禮券50、100、200、500、1000元等獎項，可將抽獎券繳至雲林任一公共圖書館，由文觀處擇期辦理抽獎活動。
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