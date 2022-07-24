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地方盛會 麻豆代天府「五府千歲首廟」石碑、旗幟揭牌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆代天府今舉行「五府千歲首廟」石碑啟用。記者謝進盛／攝影
台南麻豆代天府今舉行「五府千歲首廟」石碑啟用。記者謝進盛／攝影

「南瀛五大香」之一的台南麻豆代天府，今天舉行「五府千歲開台首廟揭牌暨神旗昇揚」儀式，為表達對活動重視，廟方更罕見將廟內開基的李、池、吳、朱、范王爺神像請到現場「見證」，未來也將加強宣揚王爺信仰文化。

位於國立曾文農工旁的麻豆代天府與鄰近台南北門南鯤鯓代天府，都以宣揚王爺信仰聞名全台，麻豆代天府廟地三甲餘，分建前、中、後，三大殿及觀音寶殿，左右廊廡倚立，廟宇雄偉，近來更因廟內的十八地獄爆紅引起話題。

從事資源回收的麻豆代天府顧問團長林再興與廟方結緣多年，4年多前捐贈300 多萬元滾輪溜滑梯給廟方，吸引不少遊客聞訊而來，2個月前又捐贈「五府千歲開台首廟」石碑及旗（座）桿、帥旗一批，今舉行啟用儀式。

廟方對此相當重視，上午現在香客大樓舉行茶會，主委陳中山、立委陳亭妃、郭國文、麻豆區長柳世雄、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人與會，邀請專人講授麻豆代天府王爺信仰沿革及建廟神奇過程，之後一行人再至正殿，將王府千歲開基的李、池、吳、朱、范王爺神像請出現場「見證」，在敲鑼打鼓鞭炮熱鬧聲中近午大功告成。

據知，這次相關費用約70萬餘元，「五府千歲開台首廟」石碑高約300公分、寬212公分，旁邊的五府千歲帥旗高約840公分， 都位於代天府正門兩側，高度及寬度都是擲筊獲得王爺聖杯才底定，過程不敢馬虎。

林再興4年前才捐贈300 多萬元滾輪溜滑梯，這次再度大方捐贈，獲得不少鄉親肯定。他低調說，就是自己虔誠心意，希望將五府千歲王爺信仰文化，讓更多人知道。

麻豆代天府建築巍峨。記者謝進盛／攝影
麻豆代天府建築巍峨。記者謝進盛／攝影
麻豆代天府在廟前新豎起五府千歲旗幟。記者謝進盛／攝影
麻豆代天府在廟前新豎起五府千歲旗幟。記者謝進盛／攝影
廟方罕見將開基五府千歲神像請出祭拜見證。記者謝進盛／攝影
廟方罕見將開基五府千歲神像請出祭拜見證。記者謝進盛／攝影
從事資源回收的麻豆代天府顧問團長林再興（中）自掏腰包捐贈這次盛會。記者謝進盛／攝影
從事資源回收的麻豆代天府顧問團長林再興（中）自掏腰包捐贈這次盛會。記者謝進盛／攝影
廟方罕見將開基五府千歲神像請出祭拜見證。記者謝進盛／攝影
廟方罕見將開基五府千歲神像請出祭拜見證。記者謝進盛／攝影
與會人員虔誠祭拜。記者謝進盛／攝影
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