雲林麥寮後安村集會所動工 打造266坪寬敞活動空間

雲林縣麥寮鄉長期缺乏大型集會場所，為提供村民舒適交誼活動場所，由麥寮鄉公所自籌4500萬元，打造266坪後安村村民集會所活動中心，可作為集會交誼、運動休閒、婚宴等用途，今由縣長張麗善、鄉長蔡長昆等人出席開工動土典禮，預計工期330個日曆天，明年6月前可完工。

縣長張麗善說，麥寮鄉後安村村民集會所基地面積480坪已向國有財產署取得同意撥用，並完成「興辦事業計畫」及「使用地類別變更編定」，今年5月24日發包工程設計，總經費4500萬元均由公所自籌，規畫一層樓RC建築物，建築面積266坪，今天開工動土，預計工期330日曆天，將在明年6月前完工。