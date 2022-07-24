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雲林麥寮後安村集會所動工 打造266坪寬敞活動空間

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉後安村民集會所活動中心今由縣長張麗善主持開工典禮，打造村民集會交誼活動場所。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉後安村民集會所活動中心今由縣長張麗善主持開工典禮，打造村民集會交誼活動場所。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉長期缺乏大型集會場所，為提供村民舒適交誼活動場所，由麥寮鄉公所自籌4500萬元，打造266坪後安村村民集會所活動中心，可作為集會交誼、運動休閒、婚宴等用途，今由縣長張麗善、鄉長蔡長昆等人出席開工動土典禮，預計工期330個日曆天，明年6月前可完工。

縣長張麗善說，麥寮鄉後安村村民集會所基地面積480坪已向國有財產署取得同意撥用，並完成「興辦事業計畫」及「使用地類別變更編定」，今年5月24日發包工程設計，總經費4500萬元均由公所自籌，規畫一層樓RC建築物，建築面積266坪，今天開工動土，預計工期330日曆天，將在明年6月前完工。

麥寮鄉長蔡長昆表示，為提供一個舒適空間作為村民集會交誼活動場所，公所斥資4500萬元在後安村打造266坪超大集會空間，內有廚房、廁所等設備，寬敞空間可作為村民集會、運動休閒場所，最多可席開50桌，讓村民在裡面辦婚宴，日後將交由村里辦公室或社區自行管理，盼透過村里社區活動凝聚村民情感，並成立關懷據點落實各項社會福利政策。

雲林縣長張麗善今參加麥寮鄉後安村村民集會所動工典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今參加麥寮鄉後安村村民集會所動工典禮。記者黃于凡／攝影
雲林縣麥寮鄉後安村村民集會所今動工，打造266坪寬敞空間可作為集會、運動、婚宴場所。記者黃于凡／攝影
雲林縣麥寮鄉後安村村民集會所今動工，打造266坪寬敞空間可作為集會、運動、婚宴場所。記者黃于凡／攝影
雲林縣麥寮鄉後安村村民集會所今動工，打造266坪寬敞空間可作為集會、運動、婚宴場所。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉後安村村民集會所今動工，打造266坪寬敞空間可作為集會、運動、婚宴場所。圖／麥寮鄉公所提供

張麗善 雲林

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