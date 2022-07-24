聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林麥寮後安村集會所動工 打造266坪寬敞活動空間
雲林縣麥寮鄉長期缺乏大型集會場所，為提供村民舒適交誼活動場所，由麥寮鄉公所自籌4500萬元，打造266坪後安村村民集會所活動中心，可作為集會交誼、運動休閒、婚宴等用途，今由縣長張麗善、鄉長蔡長昆等人出席開工動土典禮，預計工期330個日曆天，明年6月前可完工。
縣長張麗善說，麥寮鄉後安村村民集會所基地面積480坪已向國有財產署取得同意撥用，並完成「興辦事業計畫」及「使用地類別變更編定」，今年5月24日發包工程設計，總經費4500萬元均由公所自籌，規畫一層樓RC建築物，建築面積266坪，今天開工動土，預計工期330日曆天，將在明年6月前完工。
麥寮鄉長蔡長昆表示，為提供一個舒適空間作為村民集會交誼活動場所，公所斥資4500萬元在後安村打造266坪超大集會空間，內有廚房、廁所等設備，寬敞空間可作為村民集會、運動休閒場所，最多可席開50桌，讓村民在裡面辦婚宴，日後將交由村里辦公室或社區自行管理，盼透過村里社區活動凝聚村民情感，並成立關懷據點落實各項社會福利政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言