嘉義太保東勢老人食堂揭牌 長輩：作伙吃比關在家好

嘉義縣第102個老人食堂位於太保市東勢老人食堂，今天中午由縣長翁章梁、太保市長黃榮利、社會局長張翠瑤等人聯合揭牌啟用，食堂熱鬧揭幕，社區志工現煮佳餚及用心分配菜色，盼長輩吃的放心，縣長翁章梁也提醒老人食堂落實防疫措施；長輩拿到餐點開心地說，能跟大家作伙吃，比關在家裡好。

嘉縣老年人口比例全國第一，18鄉鎮市已有11鄉鎮老年人口比達20%以上，其中太保市是全縣最年輕鄉鎮，比例14.69%，嘉義縣政府為鼓勵老人家走出家門，增加社會互動機會，在東勢社區在理事長徐靜婉與幹部努力下，加上縣府補助廚房設備及食材，老人食堂於每周日為社區老大人提供午餐，服務約100位長輩，讓他們獲得更好照顧和關懷。

翁章梁表示，截至今年6月底，縣內老年人口計10萬4886人，如何讓老人生活健康、快樂、有尊嚴一直是施政重大目標，相信透過長照服務單位的豐富經驗，能順利推動長照2.0社區整體照顧服務模式。

嘉義縣目前18鄉鎮市的照顧據點，有老人食堂、長青活力站、關懷據點、社照C及醫事C，涵蓋率已達67%，其中太保市社照C有12點、長青活力站有2站、醫事C有4點、老人食堂9點、關懷據點1點，扣除重複村涵蓋率達到83%。

翁章梁指出，可以說18村中已有15村具相關老人照顧據點，讓長輩在自己熟悉的環境安享晚年，提供民眾預防失能及在地、即時、便利的社區照顧，是落實在地老化的目標。