嘉市公園遊戲場備查率偏低 市府：正改善21公園

依衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，各縣市府明年1月24日前要檢驗兒童遊戲場設施並完成備查。中央統計，截至7月中旬全國公園遊戲場的備查率62%，但嘉義市等5縣市低於15%；嘉義市府表示，正分兩期改善21座公園，若明年1月期限前來不及檢驗的遊樂場，暫封閉。

建設處指出，「利用務實方式改善公園遊具，並非直接拆除就不必檢驗」，為改善公園兒童遊戲場使用安全，已編列7500萬元經費，目前完成文化公園的遊戲場、番仔溝公園的機器人遊戲場、中正公園的百科全書遊戲場及嘉義公園的樹屋尋寶遊戲場。

建設處也表示，其餘公園遊戲場分期辦理，第一期改善工程共10座公園，為興嘉、友忠、長榮、南田、北社尾、文昌、宣信、崇文、頂庄、仁愛，已於6月30日開工；第二期有11座公園，為南興、劉厝、劉厝2號、劉厝3號、光路公園、湖內兒童遊戲場、芳草、短竹、文雅、後湖、中庄公園，進行規畫設計中。

建設處說，未來陸續完工就會分批檢驗，將可達公園遊戲場備查率100%，假使1月24日之前尚未查驗合格，會暫封閉。