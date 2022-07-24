嘉市8月27日城隍夜巡路線曝光 這2路口掃路角5處將炸寒單

嘉義市農曆8月1日城隍爺夜巡去年因疫情取消，今年恢復往常，把夜巡路線擴到西區，「城隍掃路角」儀式則安排在自由路與友忠路口、及文化公園廣場，另，首度結合台東炸寒單，在市府廣場等5個定點表演炮炸；市府及廟方表示，掃災除惡，更盼帶來觀光人潮。

夜巡意義為城隍爺明察暗訪，讓徘徊在外落單貪玩的孤魂野鬼，不會留在陽間搗亂回到陰間，今年「城隍夜巡諸羅城驅除魑魅百姓安」預定於8月27日下午1點半起，城隍廟隊伍從廟口出發，途經東門圓環，走公明路到噴水圓環，走中山路經過市府，再經九華山地藏庵，並沿長榮街往西，接國華街經過中正公園，再走北興陸橋到後站的假日智選酒店，之後走嘉雄陸橋、沿民族路回程到城隍廟。

城隍廟董事長賴永川表示，夜巡會遵循傳統，在城隍爺坐鎮下，由駕前范、謝將軍與家將走陣驅除趕妖，安排官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街演示，也展示城隍爺陰陽審判的器物包括生死簿、孽鏡台、油鍋地獄等。

城隍廟今年安排在自由路與友忠路口、及文化公園廣場進行「掃路角」儀式，因該處為交通易肇事路段，另仍受疫情影響，取消躦轎腳活動。

去年底台東玄武堂到嘉市城隍廟會香，今年更參加城隍夜巡，途中將在嘉義市政府前、智選假日酒店、蚵庄、文化公園廣場、城隍廟，進行「炮炸寒單爺」；玄武堂指出，希望掃災除惡，帶來財氣與福氣，讓民眾可以安居樂業。