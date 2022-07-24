南市安定父親節表揚 黃偉哲親送火鶴表敬意

台南市安定區公所今天辦理父親節活動，表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，市長黃偉哲也悄然現身分送火鶴花，預祝在場所有爸爸們父親節快樂。

黃偉哲的父親黃輝鍠本月13日甫過世，享壽86歲，黃低調辦完喪事，上午與安定區長李燿州等人出席安定父親節表揚活動，共同頒贈賀匾及禮品。

黃偉哲說，爸爸、媽媽角色都很重要，爸爸就像一個家的屋頂，有爸爸遮風擋雨，家庭就會穩定。他想藉這個機會向所有父親致上最高敬意和謝意，更特別恭喜結縭64載的鑽石婚楷模新吉里陳忠和及陳許笑賢伉儷，真的不簡單。

嘉同里的晶鑽爸爸王森福帶著孫兒親手製作的氣球捧花上台合影，他表示，就讀國小的孫兒們親手做了3天的氣球捧花，讓他非常感動，王森福先生的大兒子也說，市府舉辦表揚父親活動非常好，讓家族向心力更加凝聚。