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南市安定父親節表揚 黃偉哲親送火鶴表敬意

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市安定父親節表揚，市長黃偉哲親送火鶴表敬意。圖 ／台南市政府提供
南市安定父親節表揚，市長黃偉哲親送火鶴表敬意。圖 ／台南市政府提供

台南市安定區公所今天辦理父親節活動，表揚晶鑽爸爸及鑽石婚楷模，市長黃偉哲也悄然現身分送火鶴花，預祝在場所有爸爸們父親節快樂。

黃偉哲的父親黃輝鍠本月13日甫過世，享壽86歲，黃低調辦完喪事，上午與安定區長李燿州等人出席安定父親節表揚活動，共同頒贈賀匾及禮品。

黃偉哲說，爸爸、媽媽角色都很重要，爸爸就像一個家的屋頂，有爸爸遮風擋雨，家庭就會穩定。他想藉這個機會向所有父親致上最高敬意和謝意，更特別恭喜結縭64載的鑽石婚楷模新吉里陳忠和及陳許笑賢伉儷，真的不簡單。

嘉同里的晶鑽爸爸王森福帶著孫兒親手製作的氣球捧花上台合影，他表示，就讀國小的孫兒們親手做了3天的氣球捧花，讓他非常感動，王森福先生的大兒子也說，市府舉辦表揚父親活動非常好，讓家族向心力更加凝聚。

今年安定區各里推薦的晶鑽爸爸代表分別為：蘇林里梁卿、蘇厝里郭俊良、安定里王役宗、安加里許建中、港尾里王龍飛、中榮里楊民雄、港口里謝明村、港南里王懋澤、嘉同里王森福、中沙里王清和、新吉里黃金成、文科里陳進福，另外鑽石婚楷模為結婚64周年的新吉里陳忠和及陳許笑伉儷。

南市安定公所舉行父親節活動，市長黃偉哲出席表揚鑽石婚楷模。圖 ／台南市政府提供
南市安定公所舉行父親節活動，市長黃偉哲出席表揚鑽石婚楷模。圖 ／台南市政府提供

父親節 黃偉哲

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