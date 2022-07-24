嘉義縣東石鄉三家村信眾 喜迎福德廟土地公入火安座

嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今日舉行土地公神尊入火安座大典，縣長翁章梁、立委翁重鈞、東石鄉長林佳瑩、議長張明達等人出席揭廟匾，向福德正神祈求國泰民安、風調雨順，當地信徒均擺香案熱烈慶祝合力迎神。

日前福德廟因建物狹小老舊不敷使用，在地村民感念土地公守護鄉里，信眾合力捐款約1700萬於2020年3月新建寺廟，今年7月順利完工，於今日入火安座。

土地公又稱福德正神，為地方村社的守護神，是台灣民間最普遍信仰的神明，信奉土地公祈求五穀豐收，被農、商家奉為守護神。

縣長翁章梁表示，古時候「家家戶戶有土地公、觀世音」，土地公、觀世音可以說是與鄉親生活最接近的神明，還有一句話是「庄頭庄尾有土地公」，過去的生意人都很敬仰土地公，可以說是福神、財神，希望福德正神可以持續給爐下眾子弟福氣與財運。