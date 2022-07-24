快訊

影／司機員急按喇叭 男爬坡上鐵道下一秒身首異處

泫雅驚傳錄影中途昏倒！ 經紀公司緊急取消所有行程

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣東石鄉三家村信眾 喜迎福德廟土地公入火安座

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行土地公神入火安座大典，縣長翁章梁（左7）、立委翁重鈞（左5）、東石鄉長林佳瑩（左6）及縣議長張明達（左9）等人，出席揭廟匾。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行土地公神入火安座大典，縣長翁章梁（左7）、立委翁重鈞（左5）、東石鄉長林佳瑩（左6）及縣議長張明達（左9）等人，出席揭廟匾。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今日舉行土地公神尊入火安座大典，縣長翁章梁、立委翁重鈞、東石鄉長林佳瑩、議長張明達等人出席揭廟匾，向福德正神祈求國泰民安、風調雨順，當地信徒均擺香案熱烈慶祝合力迎神。

日前福德廟因建物狹小老舊不敷使用，在地村民感念土地公守護鄉里，信眾合力捐款約1700萬於2020年3月新建寺廟，今年7月順利完工，於今日入火安座。

土地公又稱福德正神，為地方村社的守護神，是台灣民間最普遍信仰的神明，信奉土地公祈求五穀豐收，被農、商家奉為守護神。

縣長翁章梁表示，古時候「家家戶戶有土地公、觀世音」，土地公、觀世音可以說是與鄉親生活最接近的神明，還有一句話是「庄頭庄尾有土地公」，過去的生意人都很敬仰土地公，可以說是福神、財神，希望福德正神可以持續給爐下眾子弟福氣與財運。

東石鄉三家村昔稱「三塊厝」，1950年台灣省實施地方自治後，遂改今名，但當地居民仍習以為常的稱三家村為三塊厝。

嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行土地公入火安座大典，在地信眾熱情參與。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行土地公入火安座大典，在地信眾熱情參與。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行土地公入火安座大典，信徒均擺合力迎神。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行土地公入火安座大典，信徒均擺合力迎神。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行入火土地公神入火安座大典，信徒擺香案熱烈慶祝。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今舉行入火土地公神入火安座大典，信徒擺香案熱烈慶祝。圖／嘉義縣政府提供

土地公 東石 翁章梁

延伸閱讀

2022嘉義縣社區藝術季 36組國內外團體下鄉演出

李俊俋批嘉義市人口流失 藍議員反指嘉義縣更嚴重

避免國民黨嘉義縣選情泡沫崩盤 歐崇敬決定參選縣長

台中港海巡基地廳舍旁福德宮 海巡集資為土地公建廟

相關新聞

嘉義縣東石鄉三家村信眾 喜迎福德廟土地公入火安座

嘉義縣東石鄉三家村福德廟，今日舉行土地公神尊入火安座大典，縣長翁章梁、立委翁重鈞、東石鄉長林佳瑩、議長張明達等人出席揭廟...

南市感恩父親無私奉獻 49名模範父親代表出爐

父親節即將到來，台南市模範父親名單今天出爐，共選出5大類49名模範父親，8月6日接受市長黃偉哲表揚，其中楠西區公所推薦的...

嘉縣央廣民雄日式招待所 委外營運

嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所及周邊宿舍群，縣府文化觀光局爭取經費整修，以OT（營運─移轉）方式招商，由南...

冷飲消暑…嘉市辦金搖獎 嘉縣農會推冰飲

酷夏冷飲熱賣，嘉義市手搖飲品店多，衛生局舉辦首屆金搖獎，輔導139家飲冰品業者，進行評核及檢驗，把關飲品衛生讓消費者喝得...

雲林虎尾632高地公園 虎爺滑梯吸睛

雲林縣虎尾鎮632高地公園昨天啟用，10公尺高的虎爺遊戲區結合滑梯、攀岩、爬網等多元遊具，深受小朋友喜愛，也成為新地標，...

暑假台南車潮 增3成

台南市政府在9個主要路段設車流監視器，發現暑假旅遊旺季市區車流量明顯增加，平時每小時車流量約13、4萬輛次，7月後每小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。