南市感恩父親無私奉獻 49名模範父親代表出爐

父親節即將到來，台南市模範父親名單今天出爐，共選出5大類49名模範父親，8月6日接受市長黃偉哲表揚，其中楠西區公所推薦的97歲晶鑽爸爸羅菊初為此次表揚活動中最年長的爸爸。

社會局長陳榮枝表示，今年獲得表揚的49名父親代表分別是由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦。表揚類別分勇者爸爸、大樹爸爸、原住民Ama、自強爸爸、晶鑽爸爸。

推薦單位及表揚名單如下：

一、勇者爸爸：台南市腦性麻痺之友協會許永鄰、台南市心智障礙關顧協會蔡尚禮、台南市慈光身障協會沈明福、台南市癲癇之友協會郭文献、台南市慈光心智關懷協會黃輝清、台南市聲暉協進會汪亮松。

二、大樹爸爸：台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所朱進隆、台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所蘇瑞璋。

三、原住民Ama(阿瑪/爸爸)：原住民族事務委員會葉信義、林明貴。

四、自強爸爸：下營區公所方進財。

五、晶鑽爸爸：麻豆陳榮昌、官田楊炎常、六甲莊顯倉、下營陳堂淵、大內黃百文、西港蕭棟斌、學甲陳俊豪、佳里陳振昇、將軍洪福正、北門陳山中、七股曾海燈、新市鄭憲宗、新化潘元聰、山上田水圳、善化林進旺、安定王清和、東區王進益、安南陳安、東山蘇清輝、白河沈登壹、後壁黃水河、柳營顏振祥、鹽康清風、新營翁先响、左鎮林木崑、南化黃秋淵、楠西羅菊初、玉井羅平、龍崎楊水瀨、歸仁蔡文生、關廟盧宗益、仁德洪信惠、安平王德和、南區柯木森、中西區楊永和、北區蔡登雲、永康高在隆、周橙桂。