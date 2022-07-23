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國民黨台中市黨部前主委陳明振傳車禍 現返家休養中

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導
國民黨前台中市黨部主委陳明振傳發生車禍意外。圖／翻攝自陳明振臉書
國民黨前台中市黨部主委陳明振傳發生車禍意外。圖／翻攝自陳明振臉書

國民黨前台中市黨部主委陳明振為照顧罹癌妻子及高齡90歲的母親，逐漸淡出政壇；今天在其個人臉書，陳妻PO出陳明振車禍消息，令許多友人紛紛關切其現況。陳明振說，是昨天下午發生的車禍，脖子有些受傷，己返家休養，謝謝大家的關心。

陳妻PO文表示，「今天一直有點心神不寧，坐立難安一早看到林志穎的特斯拉火燒車，覺得很恐怖。傍晚五點多，手機的line響了大約20聲，打開一看，老公出車禍了！………………車禍當下老公的頭往前甩了一下，沒撞到前玻璃和方向盤，但他覺得自己暈了好一回合才清醒。

陳妻說，等到警察來做筆錄時，他就覺得「好像應該去急診」，但説不出那裡不對勁。跟警察報告後去嘉基急診，照了X光才發現頭部鈍傷、腦震盪、胸壁挫傷，還有頸椎似乎有壓迫到神經。急診醫師囑咐他回家好好休養，星期一去神經內科回診，可能要排電腦斷層，看看頸椎的狀況……….」

記者聯絡到陳明振，他說，昨天下午5點多開車經過民雄鄉14甲附近停等紅綠燈時，突然被後方車輛追撞，因為開車習慣等紅燈時會踩煞車，所以沒有再往追撞前方的大卡車，但巨大的搖晃力讓他的頭往前甩了一下，覺得脖子好像傷到。

下車查看事故原因，疑因有輛欲左轉的拖車頭司機，可能趕著燈號變換前要切換到外線車道，結果先衝撞一輛白車側邊，又衝撞鐵灰色轎車後方造成凹陷，鐵灰色轎車再衝撞陳明振的車子後方。

陳明振說，警方到場處理後，有詢問要不要送醫，他也認為檢查一下比較好，後來自行到嘉基就醫，醫生開具診斷書後請他回去休息，不過，醫師交代如果有發生手麻、腳麻現象就要快回診。目前身體狀況都還好。

陳明振說，在輔選盧秀燕競選台中市長那年，妻子被檢查出罹癌，直到盧當選後才表示妻子罹癌要回家照顧，加上老母親也90多歲也需要他就近照料，返鄉當個農夫，現在台中、嘉義兩地跑。

診斷書記載頭部鈍傷、腦震盪、胸壁挫傷。圖／翻攝自陳明振臉書
診斷書記載頭部鈍傷、腦震盪、胸壁挫傷。圖／翻攝自陳明振臉書
左車是陳明振的車子遭追撞。圖／翻攝自陳明振臉書
左車是陳明振的車子遭追撞。圖／翻攝自陳明振臉書
陳妻於陳明振臉書PO文敘說車禍經過。圖／翻攝自陳明振臉書
陳妻於陳明振臉書PO文敘說車禍經過。圖／翻攝自陳明振臉書
疑左前方的拖車車頭急著左轉變換車道而釀禍。右方的白色轎車遭撞明顯側邊擦痕。圖／翻攝自陳明振臉書
疑左前方的拖車車頭急著左轉變換車道而釀禍。右方的白色轎車遭撞明顯側邊擦痕。圖／翻攝自陳明振臉書

車禍 罹癌 台中市長

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