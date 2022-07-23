亞太中華醫學世界聯合會偏鄉東石義診 捐防疫物資

社團法人亞太中華醫學世界聯合會（APCMGU）下午結合多個社團、醫院、志工等，到嘉義縣偏鄉東石鄉先天宮義診，捐贈防疫物資，鄉民受惠感恩，場面溫馨。

亞太中華醫學會從事新南向醫療義診服務，多次飛往柬埔寨辦22次義診，幫助偏鄉5千多人，將台灣精湛醫療技術帶到海外偏鄉，建立國民外交，2019年起跨足教育、工商及外交領域，受國際疫情影響，醫療義診改到國內偏鄉。

東石大型義診暨講座，醫療陣容有來自長庚、慈濟、成大、澄清醫院及朴子醫院醫師看診，台科大等15個合辦單位，其中天主教輔仁中學及台中新民中學和中醫大學生志工160多人報名。

亞太中華醫學會捐贈食品級「康冠福元錠」500盒，常務理事及嘉縣牙醫師公會理事長張世諴捐贈150包白米給關懷戶，台中若昶家庭關懷協會理事長陳若妍率理事參與，捐贈62床高級棉被給低收入戶，東石鄉公所及村長聯誼會會長戴慶堂及26名村長代表受贈。