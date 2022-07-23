亞太中華醫學世界聯合會偏鄉東石義診 捐防疫物資
社團法人亞太中華醫學世界聯合會（APCMGU）下午結合多個社團、醫院、志工等，到嘉義縣偏鄉東石鄉先天宮義診，捐贈防疫物資，鄉民受惠感恩，場面溫馨。
亞太中華醫學會從事新南向醫療義診服務，多次飛往柬埔寨辦22次義診，幫助偏鄉5千多人，將台灣精湛醫療技術帶到海外偏鄉，建立國民外交，2019年起跨足教育、工商及外交領域，受國際疫情影響，醫療義診改到國內偏鄉。
東石大型義診暨講座，醫療陣容有來自長庚、慈濟、成大、澄清醫院及朴子醫院醫師看診，台科大等15個合辦單位，其中天主教輔仁中學及台中新民中學和中醫大學生志工160多人報名。
亞太中華醫學會捐贈食品級「康冠福元錠」500盒，常務理事及嘉縣牙醫師公會理事長張世諴捐贈150包白米給關懷戶，台中若昶家庭關懷協會理事長陳若妍率理事參與，捐贈62床高級棉被給低收入戶，東石鄉公所及村長聯誼會會長戴慶堂及26名村長代表受贈。
朴子醫院中醫科主任李昌諴醫師邀請長生學嘉義服務處嘉市理事長蘇振生、嘉縣理事長鄭權宏，率工作人員，安排養生保健長生學介紹及整體驗活動，縣府社會局長張翠瑤致贈感謝狀。
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