嘉義市+292 衛生所加開嬰幼兒接種門診
嘉義市新增292例確診個案，包含12歲以下44例，12-64歲208例，65歲以上40例。目前居隔1728人，解隔247人，輕症居家照護人數3136人。嘉義市衛生局明天將於東、西區衛生所加開嬰幼兒接種莫德納疫苗門診。
市衛生局呼籲，滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗已於嘉義市25家醫療院所開始提供接種服務，為體貼家長們，本市東、西兩區衛生所於明天加開門診提供服務，門診時間為早上8時30分至11時30分，記得攜帶幼童健保卡，詳細資訊可至衛生局官網/疫苗專區查詢。
衛生局表示，基於兒童及青少年於接種mRNA疫苗後可能的反應及罕見發生輕微之心肌炎及心包膜炎，請家長於接種前詳閱接種單位提供的接種須知，以瞭解接種後可能發生的常見副作用（如躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹等），並於醫師評估後接種。
另家長於孩童接種後，持續留意嬰幼兒的健康狀況，常見副作用通常輕微，並於數天內消失，其中發燒一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
此外，接種疫苗後 28 天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，亦務必立即就醫，並告知疫苗接種史。
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