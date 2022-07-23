快訊

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

鄭文燦拱天宮參拜 婦人不滿被勸離飆罵「政客真丟臉」

雲西海洋音樂祭登場 逾5000人次參與

中央社／ 雲林縣23日電

雲林縣府從今天起至8月7日一連3個週末在三條崙海水浴場舉辦雲西海洋音樂祭，開幕首日吸引逾5000人次，縣長張麗善今天到場與民同歡，同時歡迎民眾來雲林感受國境之西獨特魅力。

雲西海洋音樂祭從23日起至8月7日一連3個週末在三條崙海水浴場舉辦，金曲歌手輪番歡唱、沙灘排球、水樂園泡泡趴等。今天開幕，超過5000人次參與。

張麗善致詞時表示，今年雲西濱海景點搖身變成音樂會場景，搭配勁歌熱舞、美食市集和海景，結合雲林在地特色，感受國境之西的獨特魅力。

雲縣府文化觀光處長陳璧君提到，音樂祭第2個場域在三條崙海水浴場，以親子遊樂園為主題，包括水樂園泡泡趴，可親水戲水享受夏日清涼，也有挽袖淨灘、輕柔划行欣賞美景的SUP立式划槳體驗、沙灘排球及4場限定的海陸深度微旅行，帶領民眾體驗雲林漁村的人文風情。

三條崙海洋牧場老師廖誌汶推出微醺餐桌，以雲林水產與農作物為食材，端出精心設計菜餚及故事，水保局也推出千人炭烤鮮蚵邀大家品嘗。

雲縣府推出雲東、雲西「類畢旅」及遊雲林抽汽車活動，詳情可上雲林縣政府文化觀光處網站查詢。

雲林

延伸閱讀

食鰻首選「口湖人養的」 口湖休息站、全+1現貨上架

這些人月存百元「小願變大愛」 今捐第13輛消防勤務車

國內首場非典型農展 雲林農業設計展7月30日登場

雲林縣府與台塑集團簽署碳中和宣言 目標2050淨零碳排

相關新聞

台南推綠交通 邀童體驗電動公車

台南市公車運量2019年達到2386萬人次，去年僅剩1267萬人次，市府推動柴油公車汰換為電動公車，提升搭乘意願及減少移...

恆青機電公益情深 12年捐5輛交通車給若竹兒智能中心

嘉義縣私立若竹兒智能發展中心上午舉辦新車受贈儀式，恆青機電有限公司捐贈1輛全新福斯9人座車輛，在縣長翁章梁見證下，恆青機...

民雄早安公園孩子快樂天堂 貓咪舞台啟用親子樂翻天

嘉義縣民雄鄉公所上午在早安公園，舉辦「MOMO喵喵親子遊樂GO」活動，邀請MOMOTV大樹哥哥與小紅莓姊姊一起到場帶動唱...

嘉義市辦首屆「金搖奬」 搖出美味也懂搖食安保障

嘉義市手搖飲品店密度為全國之冠，為把關飲品衛生讓消費者來嘉喝得安心，嘉義市衛生局舉辦首屆「金搖獎」，輔導139家飲冰品業...

影／台南芒果節今壓軸 黃偉哲邀大家來玉井嘗芒果甜品

台南國際芒果節「玉井甜點踩點」活動今天在玉井圓環旁分局宿舍廣場舉辦，是今年芒果節壓軸活動；市長黃偉哲到場推薦玉井好吃好玩...

曾列危建竹園派出所 有望於今年發包施工

嘉義市警察局竹園派出所由於建築物老舊，一度被列為危險建物，雖然經過補強整修，仍有漏水等問題，加上轄區發展，員警辦公空間明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。