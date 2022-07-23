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恆青機電公益情深 12年捐5輛交通車給若竹兒智能中心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
在縣長翁章梁（中）見證下，恆青機電董事長簡華海（左）將車鑰匙交給若竹兒董事長林朋輝（右）。圖／嘉縣府提供
在縣長翁章梁（中）見證下，恆青機電董事長簡華海（左）將車鑰匙交給若竹兒董事長林朋輝（右）。圖／嘉縣府提供

嘉義縣私立若竹兒智能發展中心上午舉辦新車受贈儀式，恆青機電有限公司捐贈1輛全新福斯9人座車輛，在縣長翁章梁見證下，恆青機電董事長簡華海將車鑰匙交給若竹兒董事長林朋輝，翁章梁送感謝狀，表揚恆青企業善舉。

翁章梁說，從他擔任社會局長至今，恆青機電公司一路解囊相助若竹兒，以行動力挺，年年出錢出力，12年捐贈5輛交通車，讓身心障礙朋友走出家門，幫助更多身心障礙朋友享有社會參與權利，他代表縣民向恆青致上最大謝意。

嘉縣身心障礙多達3萬7812，占全縣人口7.7%，比例高居全國第3，縣府積極連結社會資源，協助身心障礙朋友經濟、醫療、交通、就養、就業等相關需求。

簡華海說，秉持「取之社會、用之社會」精神，善盡企業責任，響應政府公私協力，期待的拋磚引玉，號召社會各界為身心障礙朋友盡心力。

若竹兒智能發展中心提供35名身心障礙朋友日托照顧服務及40床全日型住宿服務，讓更多需要被照顧身障者得以安養，多次獲得中央與縣府評鑑佳績，服務品質備受肯定，身心障礙者行動不便、外出活動學習及醫療照護，往返都需交通車接送，但是現有車齡老舊急需汰換；為確保身心障礙朋友行車安全，恆青機電得知後，慨然捐贈若竹兒第5輛車。

嘉義縣私立若竹兒智能發展中心上午舉辦新車受贈儀式，恆青機電有限公司捐贈1輛全新福斯9人座車輛。圖／嘉縣府提供
嘉義縣私立若竹兒智能發展中心上午舉辦新車受贈儀式，恆青機電有限公司捐贈1輛全新福斯9人座車輛。圖／嘉縣府提供

翁章梁 身障者 嘉義

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