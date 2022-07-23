民雄早安公園孩子快樂天堂 貓咪舞台啟用親子樂翻天

嘉義縣民雄鄉公所上午在早安公園，舉辦「MOMO喵喵親子遊樂GO」活動，邀請MOMOTV大樹哥哥與小紅莓姊姊一起到場帶動唱，吸引大批親子參加，縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒及民代、來賓與親子同樂。

民雄舊地名「打貓」，公園營造以貓為主題，早安公園完成貓咪舞台建造，以貓咪意象為主軸，與竣工的貓咪星球、民雄之森景觀改善工程及打貓親子廣場等公園設施相互輝映，鄉公所推廣貓咪主題的早安公園，特別舉辦MOMO喵喵親子遊樂GO活動。

活動有MOMO開場表演、MOMO喵喵遊樂趣及MOMO喵喵親子遊樂GO等，在貓咪星球（共融式遊戲場）舉辦親子互動活動，在MOMOTV工作人員帶領下，讓家長與孩童都能在遊樂當中，感受歡樂氣氛！