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嘉義市辦首屆「金搖奬」 搖出美味也懂搖食安保障

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
副市長陳淑慧（右）在業者指導下手搖飲品。記者李宗祐／攝影
副市長陳淑慧（右）在業者指導下手搖飲品。記者李宗祐／攝影

嘉義市手搖飲品店密度為全國之冠，為把關飲品衛生讓消費者來嘉喝得安心，嘉義市衛生局舉辦首屆「金搖獎」，輔導139家飲冰品業者，並進行評核及檢驗，最終有29家通過獲頒這項殊榮。

在審核過程中衛生局發現腸桿菌科、大腸桿菌、沙門氏菌等，是冷飲常見不合格項目。嘉義市副市長陳淑惠表示，希望號召更多業者加入「食安嘉義隊」，共同打造食安城市。

副市長陳淑惠表示，炎炎酷暑手摇飲、冰品，已經成為國人生活飲食中不可或缺的一部分，幾乎人手一杯，但其抽驗不合格率偏高，飲冰品的衛生食安問題須受重視。

根據2022年統計處資料，嘉義市手搖飲店密度為全台之冠。嘉義市的飲冰品業者約有512，市府衛生局去年擬定「飲冰品業暨觀光旅宿業衛生管理提升計畫」，召集食品衛生安全專家及衛生局稽查人員組成輔導、評核團隊，完成輔導139家飲冰品業者，並篩選出42家業者進行現場評核及檢驗，經過層層嚴格篩選，決選出29間優良店家通過評核。

衛生局長廖育瑋說明，此專案特點是採先輔導後評核的方式進行，輔導內容包括「環境衛生」（包含調飲區、販售區、烹煮區、廁所、倉儲區等）、「工作人員個人衛生」（包含是否戴帽、指甲清潔、有無戴配飾、是否完成供膳人員體等）店家有無投保產品責任險、有無參加衛生局核可之衛生講習等皆列入輔導項目中。如有缺失，評核委員會在現場說明、指導業者如何改進，以輔導代替處罰方式，宣導及提升冰品業者食品衛生安全觀念。

每家受評核的業者須通過「食品中微生物衛準」的檢驗，常見不合格的檢驗項目包含腸桿菌科、大腸桿菌、沙門氏菌，如檢驗超標不合格，則從評核名單中淘汰。

通過評核飲冰品店家，將公布在衛生局網站及食安在嘉網站供民眾查詢，不但能提升優良店家之名度，也讓消費者在餐飲選擇上可更加安心。

首屆「金搖獎」獲獎店家。記者李宗祐／攝影
首屆「金搖獎」獲獎店家。記者李宗祐／攝影
首屆「金搖獎」獲獎店家與會來賓合影。記者李宗祐／攝影
首屆「金搖獎」獲獎店家與會來賓合影。記者李宗祐／攝影

衛生局 冰品 嘉義

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