影／台南芒果節今壓軸 黃偉哲邀大家來玉井嘗芒果甜品

台南國際芒果節「玉井甜點踩點」活動今天在玉井圓環旁分局宿舍廣場舉辦，是今年芒果節壓軸活動；市長黃偉哲到場推薦玉井好吃好玩景點、芒果加工產品，還分送抵用券，許多遊客民眾開心參與。

黃偉哲表示，台南愛文芒果將進入最後採收期，目前採收進度已8成，喜歡愛文芒果的民眾要把握今年最後機會，錯過要再等一年；「不過也不用太擔心」，接下來還有凱特、慢愛文、西施等重量級不同口感風味芒果陸續登場，芒果饕客可不容錯過。