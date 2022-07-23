聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南芒果節今壓軸 黃偉哲邀大家來玉井嘗芒果甜品
台南國際芒果節「玉井甜點踩點」活動今天在玉井圓環旁分局宿舍廣場舉辦，是今年芒果節壓軸活動；市長黃偉哲到場推薦玉井好吃好玩景點、芒果加工產品，還分送抵用券，許多遊客民眾開心參與。
黃偉哲表示，台南愛文芒果將進入最後採收期，目前採收進度已8成，喜歡愛文芒果的民眾要把握今年最後機會，錯過要再等一年；「不過也不用太擔心」，接下來還有凱特、慢愛文、西施等重量級不同口感風味芒果陸續登場，芒果饕客可不容錯過。
農業局長李建裕表示，今天活動內容多元有趣，除精采舞台表演，遊客打卡就可免費獲得芒果冰棒品嘗，還有好玩的闖關集章遊戲、集滿3個戳章可兌換芒果冰淇淋或芒果冰沙，另祭出玉井限定版促銷折價券，限量500張只要闖關集章遊戲集滿3個戳章，即可獲得面額50元折價券，於指定店家消費折抵，有18家玉井商圈家店配合促銷，希望帶動玉井商圈人潮，讓遊客用美食記錄玉井老街輕旅行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言