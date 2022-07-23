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曾列危建竹園派出所 有望於今年發包施工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
因建築物老舊一度被列為危險建物的竹園派出所，有望於今年發包施工。記者李宗祐／攝影
因建築物老舊一度被列為危險建物的竹園派出所，有望於今年發包施工。記者李宗祐／攝影

嘉義市警察局竹園派出所由於建築物老舊，一度被列為危險建物，雖然經過補強整修，仍有漏水等問題，加上轄區發展，員警辦公空間明顯不足，興建新的廳舍才能解決本問題，幸獲列入前瞻計畫，新的辦公廳座落於劉厝重劃區內，初估經費近9千萬元，可望於今年發包施工，工期2年。

竹園派出所興建於1970年，建築結構為加強磚造，1991年鋼筋水泥構造擴建，1999年921地震後曾被評估危險建物，在2001年進行補強，因前後結構不同，補強後仍有漏水等狀況，以往周邊稻田逐漸發展成新興商圈「港坪重劃區」，高樓大廈林立，出入人員複雜，易形成治安死角；另商業區內八大行業（KTV、酒店、三溫暖）居多，屬較複雜地區，為加強治安維護，原編制16人所增為25人所（目前22人），辦公空間壓縮。

嘉義市警察局表示，新的竹園派出所座落於劉厝重劃區內大賢路與劉厝路口，目前土地已經分割完成，面積3430.27平方公尺，約1037坪，依撥用程序管理機關改為市警局後，還要經都市設計審議委員審查、細部設計等程序，預估工程經費近9千萬元，但預算仍要經過市府核定。

新的竹園所預定興建3樓建築，一樓是派出所和西區交通分隊辦公室、二樓庫房及會議室、三樓是備勤室、機房等。

舊的竹園派出所廳舍拆除後市警局再研擬如何規畫運用。

從側牆仔細看仍可以看到增建痕跡。記者李宗祐／攝影
從側牆仔細看仍可以看到增建痕跡。記者李宗祐／攝影

建築 重劃區 警察

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