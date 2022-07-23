影／虎尾「虎爺」地標啟用了 全齡遊樂公園這樣玩

雲林虎尾632公園今天啟用，新設的滑步車道、溜滑梯及遊戲區頗受大小朋友歡迎，鎮長丁學忠說，白天玩公園，夜間搭配素還真圓環、虎尾鐵橋及湧翠閣、百年水塔燈光秀，白天夜晚都好玩。

緊鄰虎尾夜市旁的632高地面積廣達2公頃，過去是荒蕪之地，經重新整地並規畫設計後，今變成「632高地公園」，包括有高達10公尺混合仿木「虎爺」溜滑梯遊戲區，鋼體外構安全透光，還有攀岩組、圓型爬網等多元遊具，另有長2.5公尺人行步道可散步或慢跑。

丁學忠今與代表會主席林嘉弘及多位地方人士出席啟用剪綵儀式，前縣長張榮味也受邀與會，難得出現在公開場合的他，今天神采奕奕分享好心情「虎尾鎮近年進步很多，包括今天啟用的新公園，自己的日常是含飴弄孫，不少鎮民也帶孫子來玩，很有共鳴」。

林嘉弘說，該公園有無障礙停車空間及親子廁所，提醒家長虎爺溜滑梯需6歲以上孩童才能進入，滑步車道則因有障礙關卡，也務必在賽道旁留意活動安全。