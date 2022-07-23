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「蜜蜂工坊」賣蜂蜜做公益 全捐台東植物人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民間企業「蜜蜂工坊」拋磚引玉義賣甜蜜蜂箱組，並將義賣所得全捐台東植物人安養專用。圖／創世台東院提供
民間企業「蜜蜂工坊」拋磚引玉義賣甜蜜蜂箱組，並將義賣所得全捐台東植物人安養專用。圖／創世台東院提供

疫情期間，台東社福機構受捐助資源驟減，創世台東院也大受影響，民間企業「蜜蜂工坊」拋磚引玉義賣甜蜜蜂箱組，並將義賣所得全捐台東植物人安養專用。

「蜜蜂工坊」表示，得知創世因疫情捐款驟降上千萬，加上物價、電價雙漲，面臨前所未有的難關，特製甜蜜蜂箱組及蜂蜜黑木耳飲義賣，所得全數捐助創世台東院植物人安養。

往年創世台東院在台東南京路辦理大型園遊會，活動所得可挹注植物人服務，今年原訂7月16日辦理，因疫情被迫取消，導致收入短少，院民衛材吃緊，但植物人服務沒有空窗期。

創世台東院長王玉鳳表示，目前院內安養50位植物人，每月需2萬1千片尿布，炎炎夏日，更需維持乾爽潔淨。盼民眾每天省下10元，月助300元或預訂義賣品，幫助植物人。

「蜜蜂工坊」設計甜蜜蜂箱組共80組，每組550元，包含捏捏蜂蜜1支、頂級馥皇蜂蜜1瓶、蜂蜜黑木耳飲2瓶、小瓜呆脆迪酥蜂蜜牛奶口味1盒、可口奶滋蜂蜜燕麥口味1盒。

創世台東院長表示，守護植物人疫「布」容辭活動，可上創世官網線上義賣專區（ https://reurl.cc/9GmlWn）或洽詢義賣專線：（089）220-848。

疫情期間，台東社福機構受捐助資源驟減，創世台東院也大受影響，目前院內安養50位植物人，每月需2萬1千片尿布。圖／創世台東院提供
疫情期間，台東社福機構受捐助資源驟減，創世台東院也大受影響，目前院內安養50位植物人，每月需2萬1千片尿布。圖／創世台東院提供

台東 植物人 義賣

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