「蜜蜂工坊」賣蜂蜜做公益 全捐台東植物人

疫情期間，台東社福機構受捐助資源驟減，創世台東院也大受影響，民間企業「蜜蜂工坊」拋磚引玉義賣甜蜜蜂箱組，並將義賣所得全捐台東植物人安養專用。

「蜜蜂工坊」表示，得知創世因疫情捐款驟降上千萬，加上物價、電價雙漲，面臨前所未有的難關，特製甜蜜蜂箱組及蜂蜜黑木耳飲義賣，所得全數捐助創世台東院植物人安養。

往年創世台東院在台東南京路辦理大型園遊會，活動所得可挹注植物人服務，今年原訂7月16日辦理，因疫情被迫取消，導致收入短少，院民衛材吃緊，但植物人服務沒有空窗期。

創世台東院長王玉鳳表示，目前院內安養50位植物人，每月需2萬1千片尿布，炎炎夏日，更需維持乾爽潔淨。盼民眾每天省下10元，月助300元或預訂義賣品，幫助植物人。

「蜜蜂工坊」設計甜蜜蜂箱組共80組，每組550元，包含捏捏蜂蜜1支、頂級馥皇蜂蜜1瓶、蜂蜜黑木耳飲2瓶、小瓜呆脆迪酥蜂蜜牛奶口味1盒、可口奶滋蜂蜜燕麥口味1盒。