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無人機燈光秀群飛吸睛 故宮南院展演團隊進駐嘉義縣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院展演無人機群飛的台灣希望創新公司團隊，進駐嘉縣亞洲無人機AI創新應用研發中心研發中心，縣長翁章梁（右二）經發處長江振瑋（左）參觀合影。記者魯永明／翻攝
故宮南院展演無人機群飛的台灣希望創新公司團隊，進駐嘉縣亞洲無人機AI創新應用研發中心研發中心，縣長翁章梁（右二）經發處長江振瑋（左）參觀合影。記者魯永明／翻攝

蔡英文總統宣布在嘉義縣成立無人機國家隊，下月將抵嘉為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌，其中在故宮南院展演無人機群飛的台灣希望創新公司團隊，進駐研發中心，上周末500架群飛精彩演出，讓上萬觀眾驚呼連連，下個月還有2場展演。

2015年英特爾首次在CES消費電子展表演百架無人機群飛，開啟無人機燈光秀市場，之後無人機數量年年增加，台灣無人機群飛史，從2018年「南科AI_Robot自造基地共創型自造亮點專案計畫」開始，南台科大電子系教授李志清領軍新創團隊研發。

李志清聯合南台灣實踐大學、高苑科技大學、長榮大學，組成希望創新公司，完成本土自主開發的無人機群飛技術的研究，短短4年開創亮麗成果，國內大型節慶表演活動，常見李志清帶領無人機展演團隊。

故宮南院去年雙十連假「天光」無人機展演，以象徵走過疫情迎來幸福曙光內容，感動全場，獲世界大獎，今年無人機從300架增到500架，配合人氣國寶，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演和平鴿、小精靈吃掉新冠病毒圖案，最後以王羲之「平安」及「天燈」壓軸。

李志清說，團隊進駐原台體大太保分校研發中心，招募成員，接下來展演內容會不同，無人機群飛表演是高科技整合應用，隨著技術提升，有越來越多變化可能，目前技術成熟，困難點會視機隊量化以及美感藝術呈現，無人機越多，建置成本也越高，美感藝術需更多科技藝術人投入，設計感動人心作品，讓群飛表演美深植人心。

故宮南院說，無人機群飛展演，還有8月6日、27日晚間7點半到8點，以及壓軸搭配國慶高空煙火展演， 演出地點在至善湖。

故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演和平鴿圖案。圖／故宮南院提供
故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演和平鴿圖案。圖／故宮南院提供
故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演小精靈吃掉新冠病毒圖案。記者魯永明／攝影
故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演小精靈吃掉新冠病毒圖案。記者魯永明／攝影
故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演小精靈吃掉新冠病毒圖案。記者魯永明／攝影
故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演小精靈吃掉新冠病毒圖案。記者魯永明／攝影
故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演和平鴿、小精靈吃掉新冠病毒圖案。記者魯永明／攝影
故宮南院今年無人機展演從300架增到500架，以疫情及俄烏戰爭主題，人心渴望「平安」，展演和平鴿、小精靈吃掉新冠病毒圖案。記者魯永明／攝影

故宮南院 疫情 俄烏戰爭

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