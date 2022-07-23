13年沒公車開進來 南市偏鄉小黃公車增至20線照顧偏鄉

台南市積極推動小黃公車，照顧偏遠山、海地區居民，至今已開闢20條路線，也率全國之先首創「預約站牌」貼心服務，搭乘人次累積超過6萬5千人，鄉親拿起電話或使用大台南公車APP便可輕鬆預約小黃公車服務。

市長黃偉哲表示，為了進一步提升小黃公車的服務彈性，台南市領先全國首創推出「預約站牌」。所謂「預約站牌」設置於需求不明顯的散村地方，沒有實際的公車路線經過，也不提供固定班次服務，但只要民眾預約叫車，小黃公車業者便會派車前往預約站牌載送，解決以往地方偶有乘車需要、但難以規劃定班定線公車服務的困難。

除此之外，預約站牌不只服務站牌處居民，在預約式站牌方圓一公里內，只要地方民眾預約叫車，業者還能「到府接送」，不僅確保民眾有需要就有車可搭，更可避免以傳統公車空車行駛的資源浪費，讓公共運輸資源能最有效利用。

目前預約站牌有白河區「仙草社區發展協會」、「岩前教會」，龍崎區「土崎里活動中心」、「中坑里清水宮」、「普陀山觀音寺」、「大坪里活動中心」、「石𥕢里車埕」、「番社永安宮」、「外面埤仔」、「內面埤仔」、「三里分玉皇宮」、「龍船窩紫竹寺」，以及楠西區「埔頭社區」、「鳳萊園」、「開王殿」，總計10處。

小黃公車收費比照公車，同享基本里程8公里免費、轉乘優惠等折扣，如使用市民卡敬老卡、愛心卡亦享免費搭乘。可謂付公車的票價、享受計程車的服務。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，預約式站牌比照一般小黃公車的預約規則，只要2人以上共乘，在搭車前1日下午5點前，致電或使用大台南公車APP預約即可預約叫車服務，站牌周邊1公里內可到府接送，服務時間為每日早上6點到晚上10點。

預約站牌服務依路線由港龍大車隊股份有限公司（專線：06-300-0000）或是皇冠交通中華衛星車隊（專線：06-291-2222）提供服務，大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用。

大內區李先生說，自己居住的部落已經有13年沒有公車可以搭，長輩出入要叫子女載，或自己騎車，不太方便有時也很危險，現在有小黃公車可以搭，讓這裡的長輩非常高興；北門區玉鮮阿嬤以前每趟出門要走兩小時的才能到公車站牌，現在有小黃公車可以坐，十分感謝並稱這項德政。

負責龍崎區的小黃公車駕駛蔡先生表示，從開始小黃公車路線以來，出入偏鄉接送長輩，幫助長輩到市區走走看看朋友、孫兒，好像讓他們多了一雙腿，覺得這個政策幫助到很多人，很棒。

台南市府2019年起大力推動小黃公車政策，至今已開闢20條路線，路線涵蓋14個行政區，包括白河、玉井、楠西、官田、大內、南化、左鎮、關廟、龍崎、北門、學甲、將軍、七股及佳里等區，主要服務聚落密度分散、公共運輸需求分散或原有支線公車運量小於每班次3人以下的地區，提升交通便利性。