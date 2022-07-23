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82年歷史建築 央廣民雄分台日式招待所整修後委外營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所，以及周邊宿舍群，縣府文化觀光局爭取經費整修，以OT方式招商。圖／嘉縣府提供
嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所，以及周邊宿舍群，縣府文化觀光局爭取經費整修，以OT方式招商。圖／嘉縣府提供

嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所，以及周邊宿舍群，縣府文化觀光局爭取經費整修，以OT（營運—移轉）方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜，預計營運茶文化展覽空間、日式空間體驗、美食及農特產品進駐、戶外遊樂活動及草地活動。

文觀局說，民雄分台日式招待所宿舍區委外營運，去年12月1日簽約，年限共14年，第一階段招待所、52、54、56、58號宿舍，營運租金24萬1940元；第二階段60、62、66號宿舍，22萬6532元。營運範圍：招待所1棟、宿舍4棟，第一階段招待所及宿舍已點交，第二階段2棟宿舍，目前修復中，預計7月底竣工，待完成驗收後辦理點交。

民雄日式招待所及宿舍區建於日治時代昭和15年（1940年)，提供民雄放送所接待貴賓及員工住宿使用，極具歷史意義與代表性。日式招待所全棟木構建，全台至為稀有，當時用來接待來賓客，2001年登錄為歷史建築，2008年修復完工。

日式宿舍區：現存6棟宿舍，為當時提供職員住宿的場所，如今成為台灣現存少數能保有日治時期完整官舍群的案例。2009年登錄為歷史建築，展開修復整建工程，落實文化資產活化再利用，將歷史建築委外經營，以民間力量保存文化資產，提供民眾歷史人文休閒場域。

嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所及周邊宿舍群，縣府文化觀光局以OT方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜。圖／嘉縣府提供
嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所及周邊宿舍群，縣府文化觀光局以OT方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府文化觀光局爭取經費整修歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所及周邊宿舍群，以OT方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府文化觀光局爭取經費整修歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所及周邊宿舍群，以OT方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜。圖／嘉縣府提供
嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所，以及周邊宿舍群，OT方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜。圖／嘉縣府提供
嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所，以及周邊宿舍群，OT方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜。圖／嘉縣府提供

宿舍 歷史建築

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