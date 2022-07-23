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82年歷史建築 央廣民雄分台日式招待所整修後委外營運
嘉義縣歷史建築中央廣播電台民雄分台日式招待所，以及周邊宿舍群，縣府文化觀光局爭取經費整修，以OT（營運—移轉）方式招商，由南良集團的嘉良生物科技公司得標，目前籌備營運事宜，預計營運茶文化展覽空間、日式空間體驗、美食及農特產品進駐、戶外遊樂活動及草地活動。
文觀局說，民雄分台日式招待所宿舍區委外營運，去年12月1日簽約，年限共14年，第一階段招待所、52、54、56、58號宿舍，營運租金24萬1940元；第二階段60、62、66號宿舍，22萬6532元。營運範圍：招待所1棟、宿舍4棟，第一階段招待所及宿舍已點交，第二階段2棟宿舍，目前修復中，預計7月底竣工，待完成驗收後辦理點交。
民雄日式招待所及宿舍區建於日治時代昭和15年（1940年)，提供民雄放送所接待貴賓及員工住宿使用，極具歷史意義與代表性。日式招待所全棟木構建，全台至為稀有，當時用來接待來賓客，2001年登錄為歷史建築，2008年修復完工。
日式宿舍區：現存6棟宿舍，為當時提供職員住宿的場所，如今成為台灣現存少數能保有日治時期完整官舍群的案例。2009年登錄為歷史建築，展開修復整建工程，落實文化資產活化再利用，將歷史建築委外經營，以民間力量保存文化資產，提供民眾歷史人文休閒場域。
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