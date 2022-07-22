鹽水溪陸蟹媽媽頻傳「路殺」 黃偉哲帶隊「護蟹上岸」

台南市鹽水溪下游感潮帶岸邊，每到6至11月是凶狠圓軸蟹的繁殖季，因車輛往來頻繁，陸蟹遭輾壓路殺，市府傍晚舉辦鹽水溪堤岸護送陸蟹上岸釋幼活動，市長黃偉哲和居民一同護送陸蟹平安過馬路，也協助抱卵母蟹越過堤岸平安釋幼，場面相當溫馨。

市府表示，近來有民眾反映，常在路邊發現陸蟹被車輛輾壓，請南市府於陸蟹出沒處設置警示牌，提醒用路人放慢車速，農業局已先在鹽水溪堤南岸民權路四段至安北路間機車便道處設置警告，後逐步在其他路殺處設置警示牌，提醒用路人行車降速避讓。

農業局長李建裕指出，凶狠圓軸蟹常在滿月時上岸釋幼，活動距滿月尚有一段時間，期透過此活動舉辦，讓民眾重視陸蟹遭陸殺事件，於行經陸蟹活動區能減速慢行，為了自身安全也能確保野生動物不遭路殺，達雙贏目的。

農業局未來將與相關單位，如台江國家公園管理處、經濟部水利署第六河川局合作，進行路蟹保護措施，共同維護陸蟹棲地。

黃偉哲提醒，用路人行車經過該處堤岸邊，小心駕駛外，應注意路上是否有路蟹經過，降低遺憾發生。藉著這機會提供學校的孩子們一個生態教育，謝謝社區志工一直來對環境的用心，一起攜手來讓維護生態的友善環境。