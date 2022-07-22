暑假旅遊到嘉義市住宿消費 美術館博物館免費入場
為刺激消費、促進觀光產業發展，嘉義市政府配合交通部觀光局悠遊國旅補助方案，推出遊客憑嘉義市合法旅宿住宿發票或證明，即可於住宿當日或隔日到嘉義市立美術館、市立博物館兌換免費入場參觀券，活動自明日起至今年12月31日止。
市府文化局表示，美術館近期展覽有《2222》、《新增遺漏的地點》、《上路許可Traveling & Hugging 台日旅行的想像-交流創作展》、《這不是藍色的世界－華建強個展》；博物館暑期有2個特展，特展廳為「百年追求-嘉農棒球九十回望特展」，展期至8月31日，簡報室前廳則是嘉大附小博物館教育成果《Muse遊樂園》小特展，展期至9月11日，2個展覽皆有小禮物活動，歡迎全家大小暑假期間一同暢遊博物館。
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