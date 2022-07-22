首辦城市夜跑 嘉義雙潭星光路跑8月27日登場

嘉義市政府首次主辦城市夜跑活動「2022嘉義雙潭星光路跑」將於8月27日開跑，路跑以嘉義之肺「雙潭」作為主題，傍晚起跑並結合音樂、DJ與舞蹈等別出心裁的方式進行。期望藉由健康的星光路跑推動全民路跑運動風氣，進而提升運動人口及培養民眾規律運動的習慣。

今天在嘉義市政府一樓大廳舉行活動起跑儀式，嘉義市副市長陳淑慧、教育處長林立生、全統體育用品總經理余俊芳及嘉義市運動i台灣2.0代言人朱婕瑀、鄔心語共同主持。 目前居家隔離中市長黃敏惠以視訊連線方式參與活動。

黃敏惠透過視訊表示，星光路跑活動有許多亮點，路線規劃分為5K與10K兩條短距離賽道，非常適合親子共跑，而且還可以飽覽雙潭風光，希望透過此次創新與突破的夜跑，為嘉義市創造一個全新的城市運動品牌。

陳淑慧表示，雙潭星光路跑有別於其他城市路跑在清晨起跑，選擇在傍晚起跑，夜跑物資一應俱全，賽事行經路線具有坡度挑戰性，還可以享受嘉義蘭潭、仁義潭宜人的風光。