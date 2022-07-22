快訊

台電剋星！高雄又無預警停電 昨晚兇手是鳥今晚是松鼠

「類熱浪」來襲...勞工可享高溫假、高溫津貼？ 勞動部回應了

無人機入侵空域害桃機暫停起降34分鐘 17航班逾千人受影響

首辦城市夜跑 嘉義雙潭星光路跑8月27日登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
在嘉義市政府一樓大廳舉行「2022嘉義雙潭星光路跑」活動起跑儀式。圖／嘉義市政府提供
在嘉義市政府一樓大廳舉行「2022嘉義雙潭星光路跑」活動起跑儀式。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府首次主辦城市夜跑活動「2022嘉義雙潭星光路跑」將於8月27日開跑，路跑以嘉義之肺「雙潭」作為主題，傍晚起跑並結合音樂、DJ與舞蹈等別出心裁的方式進行。期望藉由健康的星光路跑推動全民路跑運動風氣，進而提升運動人口及培養民眾規律運動的習慣。

今天在嘉義市政府一樓大廳舉行活動起跑儀式，嘉義市副市長陳淑慧、教育處長林立生、全統體育用品總經理余俊芳及嘉義市運動i台灣2.0代言人朱婕瑀、鄔心語共同主持。 目前居家隔離中市長黃敏惠以視訊連線方式參與活動。

黃敏惠透過視訊表示，星光路跑活動有許多亮點，路線規劃分為5K與10K兩條短距離賽道，非常適合親子共跑，而且還可以飽覽雙潭風光，希望透過此次創新與突破的夜跑，為嘉義市創造一個全新的城市運動品牌。

陳淑慧表示，雙潭星光路跑有別於其他城市路跑在清晨起跑，選擇在傍晚起跑，夜跑物資一應俱全，賽事行經路線具有坡度挑戰性，還可以享受嘉義蘭潭、仁義潭宜人的風光。

余俊芳表示，這次的路跑活動結合了燈光、音響、流行和時尚，希望能吸引更多人一起來參與。

在嘉義市政府一樓大廳舉行「2022嘉義雙潭星光路跑」活動起跑儀式。圖／嘉義市政府提供
在嘉義市政府一樓大廳舉行「2022嘉義雙潭星光路跑」活動起跑儀式。圖／嘉義市政府提供
居隔中的嘉義市長黃敏恵以訊方式參與起跑儀式。圖／嘉義市政府提供
居隔中的嘉義市長黃敏恵以訊方式參與起跑儀式。圖／嘉義市政府提供
「2022嘉義雙潭星光路跑」活動起跑儀式大合照。圖／嘉義市政府提供
「2022嘉義雙潭星光路跑」活動起跑儀式大合照。圖／嘉義市政府提供

嘉義 路跑 黃敏惠

延伸閱讀

李俊俋抨擊嘉市執行力差 黃敏惠市府團隊冷處理

黃敏惠確診隔日 視訊主持市務會議 「喉嚨仍有些痛」

影／嘉義市長黃敏惠快篩陽性確診 輕微喉嚨痛和流鼻水

黃敏惠競總選址垂楊路這裡 李俊俋將辦泛綠團結誓師

相關新聞

全糖市長黃偉哲出奇招 直播行銷台南今夏另類觀光美食

台南市長黃偉哲今天現身17LIVE當網紅，與觀旅局長郭貞慧攜手挑戰直播與網友互動，眼看鬼月將近，兩人介紹今夏最夯台南試膽...

專業止血紗布可搶救生命 台南市考慮全部救護車均配置

為把握黃金時間止血，搶救更多患者生命，台南市濠瀅機械企業有限公司，捐贈市價10多萬元的止血紗布70組給台南市政府，市長黃...

國內首場非典型農展 雲林農業設計展7月30日登場

雲林縣府首開先例注入農業新元素開辦國內首屆「雲林農業設計展」，7月30日登場，6個場館以雲林農產顏色作為主題色系，有蒜頭...

嘉市這條路水溝蓋之多冠全國 百公尺有41個水溝蓋

嘉義市區有條巷道長約100公尺，卻有41個水溝蓋，目測平均不到2公尺就有1個水溝蓋，其密集度之高可能蓋冠全台，蔚為奇觀。

台南將引進15輛Model T 百名幼童體驗搭高科技綠運輸

今天是台南公車日，台南社大綠交通研究社今天帶領百名幼兒園學童，體驗台南市最新引進的電動公車Model T，小朋友也都很興...

民雄鄉民批鐵路高架工程擋水流 鐵道局答應拆施工平台

交通部鐵道局辦理嘉義市鐵路高架化工程，最近在嘉縣市交界的朴子溪河道，搭建20公尺施工平台，溪畔的民雄鄉金興村民擔心88風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。