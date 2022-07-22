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專業止血紗布可搶救生命 台南市考慮全部救護車均配置

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市衛生局長許以霖（右）認為救護人員在黃金時間內止血，提升傷者的存活率，搶救更多患者生命。圖／台南市府提供
台南市衛生局長許以霖（右）認為救護人員在黃金時間內止血，提升傷者的存活率，搶救更多患者生命。圖／台南市府提供

為把握黃金時間止血，搶救更多患者生命，台南市濠瀅機械企業有限公司，捐贈市價10多萬元的止血紗布70組給台南市政府，市長黃偉哲表示獲贈的止血紗布，將分置於台南市消防局的61個分隊，用以提升救護人員於事故現場的初步急救止血能力，提高出血患者的存活率。

黃偉哲指出，台南市很早就在救護車內就配備12導程心電圖，這兩年多以來，也因為12導程心電圖，救回了許多患者的生命，不過不是每個上救護車的人都是心血管疾病，有很多人都是因為外傷，這時止血就是意外現場處理外傷傷患重要的步驟之一。

黃偉哲說，日本前首相安倍晉三遭到槍擊，送醫搶救仍因失血過多不治一事。因此止血處置的能力，是非常重要的課題，台南市的消防隊員受過良好的訓練，但是救援工作除了專業的訓練之外，也需要好的器材與設備，南市府將考慮在所有的救護車上，皆放置相關的配備，以搶救傷者寶貴性命。

衛生局也表示，初步處置外傷大出血傷患的急救，就是找到出血處，包括直接加壓與止血帶止血法，或以止血紗布用力壓迫止血；當遇上大出血傷患時，就是盡量減少失血，提升外傷病患的存活率。

衛生局長許以霖原本在成大醫院的專長就是外傷科、重症醫學科的專家，有豐富的急重症醫療經驗，對於創傷也有專業的想法，因此他建議採購經衛福部敷材登記證合格，可以使用於開放性傷口、挫傷、撕裂傷等大量流血傷口，可以止血的紗布，讓消防局救護人員在黃金時間內止血，提升傷者的存活率。

此想法獲濠瀅機械企業有限公司董事長蘇錦春的認同，濠瀅副總經理傅姵菁表示，止血紗布是可以協助止血的利器，希望透過捐贈活動，幫助更多患者，也希望拋磚引玉，吸引更多企業加入捐贈行列。

台南濠瀅機械企業有限公司捐贈市價10多萬元的止血紗布70組給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。圖／台南市府提供
台南濠瀅機械企業有限公司捐贈市價10多萬元的止血紗布70組給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。圖／台南市府提供
台南濠瀅機械企業有限公司捐贈市價10多萬元的止血紗布70組給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。圖／台南市府提供
台南濠瀅機械企業有限公司捐贈市價10多萬元的止血紗布70組給台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。圖／台南市府提供

台南 患者 衛生局

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