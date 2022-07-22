檢察長面授這門課 雲林莿桐鄉長等人正襟危坐聽講

2022縣市長選舉倒數127天，雲林地檢署檢察長張春暉今天至莿桐鄉公所展開首場反賄選座談，向民眾宣導正當選舉觀念，強調維護公平、公正、乾淨選舉平台，呼籲民眾發現不法，可踴躍向檢警調及科技平台檢舉。

莿桐鄉長林靖焜與公所團隊、鄉民代表等參與這場廉政座談、宣示反賄選，檢察長張春暉說明查賄是地檢署結合檢警調系統執行的重點工作，民眾與相關單位合作，踴躍檢舉不法，可有高額檢舉獎金，也能維持乾淨選風。

地檢署後續接力至其他19鄉鎮市宣導，並藉機與民眾交流、交換意見，張春暉說，社會風氣得靠大家付出心力才會轉變，除體現個人價值，也盡到社會責任。