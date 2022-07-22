檢察長面授這門課 雲林莿桐鄉長等人正襟危坐聽講
2022縣市長選舉倒數127天，雲林地檢署檢察長張春暉今天至莿桐鄉公所展開首場反賄選座談，向民眾宣導正當選舉觀念，強調維護公平、公正、乾淨選舉平台，呼籲民眾發現不法，可踴躍向檢警調及科技平台檢舉。
莿桐鄉長林靖焜與公所團隊、鄉民代表等參與這場廉政座談、宣示反賄選，檢察長張春暉說明查賄是地檢署結合檢警調系統執行的重點工作，民眾與相關單位合作，踴躍檢舉不法，可有高額檢舉獎金，也能維持乾淨選風。
地檢署後續接力至其他19鄉鎮市宣導，並藉機與民眾交流、交換意見，張春暉說，社會風氣得靠大家付出心力才會轉變，除體現個人價值，也盡到社會責任。
張春暉也講授「破解圖利與便民迷思及職場性別平等」議題，他說，日常生活其實存在許多法律風險，但大家容易因對法律不熟悉，而發生誤解或糾紛，甚至引來違法的風險，他鼓勵大家多吸收法律及規範新知，懂得如何保護自我。
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