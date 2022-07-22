台灣人文出版史特展開幕 李永得：支持出版產業

「江湖有字在-台灣人文出版史特展」今天在國立台灣文學館開幕，文化部長李永得表示，出版影響大眾價值觀，也是文化產業鏈關鍵的環節，文化部一定重視及支持出版產業。

李永得、台灣基督教長老教會總會教會歷史委員會主委王昭文、國立科學工藝博物館代理館長吳佩修、遠流出版公司董事長王榮文、獨立出版聯盟理事長陳夏民等人，今天齊聚台灣文學館出席開幕，邀請眾人共同感受名為「出版」的勇氣。

李永得表示，出版扮演文化產業中關鍵角色，但對大眾而言，往往看到的是出版完成後的光環，完成前的種種過程及重要性卻始終被低估。

李永得指出，「沒有好的出版社，作家可能無法存在，也無法有好的出版」，此特展讓大眾看見一本書籍的產生，是有多少辛苦、勇敢的人努力而來。

李永得當場向所有出版人表達最大敬意。他說，出版影響大眾價值觀，也是文化產業鏈關鍵的環節，文化部一定會重視及支持出版產業。

台文館表示，台灣出版史上有許多傳奇，有的獨自練功，有的義氣結盟，有時共同抵抗強權，猶如闖蕩江湖的高手。特展以台灣人文出版演進為主軸，展現出版人如何披荊斬棘，走到當今出版業百花齊放、網路媒體新興的盛況。

特展以「有勇氣的台灣出版人」為主題，展出「1994年第四屆台北國際書展紀念藏書票」、「1975年出版的『查禁圖書目錄』」等典藏品，並以動態投影呈現中國時報、聯合報副刊，包括李昂的作品「殺夫」獲聯合報中篇小說第一名等新聞。

展場中也特別向長老教會借展140年前台灣第一台、也是現存唯一一台活字版印刷機。此外，呼應由活版、紙本躍上雲端的出版進程，特展還邀請擅長運用多元媒材的藝術家蔡坤霖，創作「江湖影（引）文」、「文字雲」、「雲端雲」等藝術裝置，讓參訪者沉浸感受出版人的奮鬥歷程。

「江湖有字在-台灣人文出版史特展」展覽期間，將推出體驗活版印刷機等活動，展期持續到2023年5月21日。