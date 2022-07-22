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嘉市這條路水溝蓋之多冠全國 百公尺有41個水溝蓋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市區成功東街全長約100公尺，卻有41個水溝蓋。記者李宗祐／攝影
嘉義市區成功東街全長約100公尺，卻有41個水溝蓋。記者李宗祐／攝影

嘉義市區有條巷道長約100公尺，卻有41個水溝蓋，目測平均不到2公尺就有1個水溝蓋，其密集度之高可能蓋冠全台，蔚為奇觀。

當地里長說，以前道路狹窄連消防車都無法通過，拓寬為12公尺寬後，原本是路邊的水溝位置卻到馬路上。居民指出，因水溝蓋密集，汽機車通過產生噪音妨害安寧，市府雖有改善，居民展開連署，希望變更者市計畫將水溝移到路邊。

這條巷道位於嘉義市西區成功東街，當地居民鄭先生說，以前這條道路尚未拓寬前十分狹窄，拓寬成12米寬後，行車寬敞，但是原本是道路邊的水溝位置卻來到馬路上，因為水溝蓋密集，每當汽機車通過連續發出的「咔啦！咔啦！」聲響有如「音樂盒」，白天還能接受，但到晚上就變噪音。

導明里里長劉怡慧說，成功東街全長約100公尺，在日據時代只是狹小巷弄且不在都市計畫道路內，但隨著時代變遷人口增長，原有道路拓寬成12公尺，才會出現水溝蓋出現在馬路上的景象，每當車輛過發出噪音擾民，向市府反映後，在今年初進行水溝蓋整頓，減少噪音。

她說，最終還是要將水溝移往路旁才能解決根本問題，但是涉及私人土地及都市計畫變更等問題，目前已在進行里民連署中。

嘉義市政府工務處表示，今年初在水溝蓋舖墊片及水泥，舖平高低差，並將道路標線畫設讓汽車行經時不會壓到水溝蓋發出聲響，雖然機車經過仍會壓到，但已減少擾人聲響。

民眾踩踏整理過的水溝蓋不再發出擾人聲響。記者李宗祐／攝影
民眾踩踏整理過的水溝蓋不再發出擾人聲響。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今年初將這條路水溝蓋全面進行整理減少噪音。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府今年初將這條路水溝蓋全面進行整理減少噪音。記者李宗祐／攝影

噪音 嘉義

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